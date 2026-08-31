KKTC Başbakanı Üstel'den Girne'deki gemi faciasına ilişkin açıklama: Hiçbir ihmalin üzeri örtülmeyecek, sorumlular hesap verecek

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Arama-kurtarma çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğini belirten Üstel, “KKTC tarihinin en acı deniz felaketlerinden biriyle karşı karşıya kalındı. Öncelikle dün gerçekleşen olayla ilgili derin üzüntümüzü bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaşadığımız bu deniz faciasının ardından en büyük önceliğimiz kayıp insanlarımıza ulaşmaktır” ifadelerini kullandı.

Üstel, devletin tüm imkanlarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle ilk andan itibaren seferber edildiğini kaydederek, kriz ekibiyle Girne Limanı’nda çalışmaları yerinden takip ve koordine etmeye devam ettiklerini bildirdi.

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Denizde 15 geminin görev aldığını vurgulanan açıklamada, deniz akıntıları ve muhtemel sürüklenme alanlarının dikkate alınarak arama sahası belirlendiği aktarıldı. Havadan 8 helikopterin 4’erli gruplar halinde dönüşümlü olarak çalıştığı ve insansız hava araçlarının da bölgeyi taramaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin ise Girne’nin doğu ve batı kıyı şeridini karadan taradığı hatırlatılarak, Türkiye’den gelen SAT komandolarının da çalışmalara dahil olduğu, yarın bölgeye ulaşacak ek arama-kurtarma gemisiyle hareket edecek SAT komandolarının deniz altı çalışmalarına katkı sağlayacağının altı çizildi.

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‘HIZLI MÜDAHALE DAHA AĞIR BİR TABLONUN ÖNÜNE GEÇTİ’

Kazanın Girne açıklarında meydana gelmesinin, ekiplerin olay yerine kısa sürede ulaşmasını sağladığını belirten Üstel, “Sahil Güvenlik, güvenlik güçlerimiz, Sivil Savunma ve diğer arama-kurtarma unsurlarımızın ilk andan itibaren gerçekleştirdiği hızlı müdahale sayesinde çok sayıda insanımız sağ olarak kurtarılmıştır. Kazanın kıyıdan çok daha uzak bir noktada meydana gelmesi halinde olay yerine ulaşma ve müdahale süresinin uzayabileceği, özellikle ilk kritik dakikalarda çok daha büyük güçlüklerle karşılaşılabileceği açıktır. Bu nedenle ilk andaki hızlı müdahalenin çok daha ağır bir tablonun ortaya çıkmasının önüne geçtiğini değerlendiriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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‘SORUMLULAR HESAP VERECEK’

KKTC Başbakanı Üstel, bir yandan kayıplara ulaşmak için tüm güçle çalışılırken, diğer yandan facianın nasıl ve neden meydana geldiğinin ortaya çıkarılması için adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü duyurdu. Üstel, “Bu faciada kimin ihmali, kusuru veya sorumluluğu varsa ortaya çıkarılacaktır. Soruşturma sonucunda sorumluluğu tespit edilenler, kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek, bu facia cezasız kalmayacaktır. Devlet olarak hem kayıplarımızı bulmak hem de gerçeği bütün yönleriyle ortaya çıkarmak konusunda kararlıyız” dedi.

Devletin tüm kurumlarının sahada olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti ile tam koordinasyon içinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Üstel, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. Üstel, “Dualarımız, kayıp insanlarımıza en kısa sürede ulaşabilmek içindir. Arama-kurtarma çalışmalarımız sonuna kadar, gece gündüz demeden devam edecektir. Adli ve idari süreçler de aynı kararlılıkla sürdürülecek, gerçekler bütün yönleriyle ortaya çıkarılacaktır” açıklamasını yaptı.