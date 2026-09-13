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KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den gemi kazası açıklaması: Yarın yeni bir aşamaya geçiyoruz

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#KKTC#Gemi Kazası#Girne
KKTC Başbakanı Ünal Üstelden gemi kazası açıklaması: Yarın yeni bir aşamaya geçiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 17:52

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemi kazası sonrasında sürdürülen arama çalışmalarına yarın yeni bir geminin dahil olacağını ve deniz altındaki batığın iç bölümlerine ulaşılmasının hedeflendiğini açıkladı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Üstel, arama çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre denizden, karadan ve havadan kesintisiz şekilde devam ettiğini aktardı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstelden gemi kazası açıklaması: Yarın yeni bir aşamaya geçiyoruz

Arama çalışmalarına katılacak yeni geminin, bugün saat 20.00 sıralarında batık alanına ulaşacağını ve yarın çalışmalarına başlayacağını belirten Üstel, “Yeni geminin sahip olduğu teknik imkanlarla, denizin 554 metre altında bulunan batığın iç bölümlerine ulaşmayı ve kayıplarımıza erişmeyi hedefliyoruz. Yarın başlayacak yeni aşamada sonuç alacağımıza inanıyoruz. Kayıp ailelerimiz bilmelidir ki, devletimiz kayıplarından vazgeçmiş değildir. Kayıplarımıza ulaşmak için elimizdeki bütün imkanları kullanmaya ve çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Deniz kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a ve arama kurtarma çalışmalarında görev yapan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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