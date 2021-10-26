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KKTC Başbakanı Saner, UBP Genel Başkan adaylığından çekildiğini açıkladı

#Ersan Saner#UBP#Adaylık
KKTC Başbakanı Saner, UBP Genel Başkan adaylığından çekildiğini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner, partisinin genel başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

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Saner yaptığı yazılı açıklamada, 30-31 Ekim'de yapılacak yeni genel başkanın seçileceği UBP 22. Olağan Genel Kurultayında aday olmayacağını duyurdu. Bir süredir kamuoyunu meşgul eden ve yargıya intikal eden olayların ardından kapsamlı açıklama yapma gereği  duyduğunu kaydeden Saner, bir taraftan salgın koşullarında ülke sorunlarının aşılması için Başbakan olarak çaba gösterirken diğer taraftan UBP Genel Başkanlığı için kazanma şansı en yüksek aday konumuna geldiğini ifade etti.

Saner şunları kaydetti:

"UBP Kurultayına yaklaşık 10 gün kala birileri kaybetme telaşı içerisinde beni bir komplo ile yarış dışı bırakmayı amaçlamıştır. Mahkemeye yansıyan ve basında yer alanlardan görülmektedir ki bana yapılan entrikalar Faiz Sucuoğlu (UBP Milletvekili) merkezlidir. Bu konuyu daha da açacağım ama her şeyden önce bilinmesini isterim ki tüm gücümle bu olay içerisinde yer alan herkese karşı hukuksal bir mücadele vermek için hazırım. Bu hukuk mücadelesini, siyasette entrika ile bir yerlere geleceğini sananlara ve ülkede gücü şantajla elde edeceğini düşünenlere karşı kazanmak benim toplumuma karşı bir görevimdir, borcumdur."

Süreci yakından takip ettiğini, polis ifadeleri ve mahkeme beyanlarına bakıldığında UBP Milletvekili ve genel başkan adayı Faiz Sucuoğlu ve ekip arkadaşlarının bir kısmının bu entrikanın içinde olduğunun anlaşıldığını aktaran Saner açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu, hem polisin ortaya koyduğu emareler, hem de önce Faiz Sucuoğlu'nun söz konusu kurgulanmış videodaki kadın için önce 'Haberim yoktur, tanımıyorum, hiç görmedim.' demesi, ardından ise 'E işte bir yemek yedik, sosyal medya üzerinden yazıştık.' şeklinde itiraflarda bulunması ile de doğrulamaktadır. Polise verilen tüm ifadelerde de Faiz Sucuoğlu'nun başından sonuna kadar olayın içerisinde olduğu netleşmiş gibi görülmektedir. Kendisi benimle ilgili olduğunu ve benim aleyhime kullanılacağını öğrendiği bir video ile ilgili olarak Genel Başkanı olarak bana veya partimizin herhangi bir yetkilisine bunun aleyhime kullanılmasını engelleyici nitelikte bilgi vermemekle işin ne denli içinde olduğunu ve neyi amaçladığını şu ana kadar ortaya koymuş durumdadır. Faiz Sucuoğlu benim aleyhime kullanılacak videonun kendisine verilmesi teklifi ile karşı karşıya kaldığında suç işleniyordu ve kendisi bir milletvekili olarak bunu polise bildirmeli, suçun işlenmesini engellemeliydi. Oysa Faiz Sucuoğlu'nun bırakınız polise bilgi vermesini, suçun işlenmesini engelleme gayreti içine girmesini kendisinin bir kısım ekip arkadaşlarıyla organize şekilde bu suçun işlenmesinde rol aldığı polis beyanlarında ve basın haberlerinde görülmektedir. Ben kendisine karşı güçlü hukuk mücadelesi vermek için hazırım."

Dün itibarıyla başbakanlık görevinden izne ayrıldığını duyuran Saner, en kısa sürede bir arkadaşını vekaleten görevlendireceğini belirtti.
Saner, "Artık benim için kişisel bir mücadeleye dönen 'UBP ve ülkemiz için temiz ve adil bir siyaset' algısı için verilecek hukuki mücadele önceliğimdir. Bu nedenle, ailem, evim UBP’nin daha fazla zarar görmemesi adına parti genel başkan adaylığından da bu an itibarı ile geri çekildiğimi belirtmek isterim. Gelinen aşamada tüm UBP’lileri 22'nci Olağan Kurultayımızda komploculara, entrikacılara karşı tavır koymaya davet ediyor, en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadesini kullandı. UBP Kurultayı 30-31 Ekim'de başkent Lefkoşa'da yapılacak.

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#Ersan Saner#UBP#Adaylık

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