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KKTC açıklarında batan gemiden 50'den fazla kişiyi kurtaran görgü tanığı anlattı: Gittiğimizde henüz batmamıştı, sudaki insanları topladık

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#Girne#Gemi#Ali Kara
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 17:18

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin batması sonucu 7 kişi yaşamını yitirirken, 237 kişi kurtarıldı. Haberi alır almaz 2 teknesiyle olay yerine ilk ulaşanlardan olan ve 50'den fazla kazazedeyi sudan çıkarıp Girne Limanı'na ulaştıran görgü tanığı Ali Kara yaşanan can pazarını anlattı. Ali Kara, "Gemi henüz tamamen batmamıştı; üstünde ve denizin içinde insanlar vardı. Şişme botlardaki çocuklara, yaşlılara ve kadınlara öncelik vererek teknelerimize aldık" dedi. Hastanedeki tedavisinden sonra konuşan kazazede Efe Mültici, "Gemi alttan su alıp yan yattı. Gemide can yeleği yoktu." sözlerini kullandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin batmasıyla başlayan can pazarına 2 teknesiyle ilk müdahale edenlerden olan görgü tanığı Ali Kara, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50'den fazla yolcuyu denizden toplayarak Girne Limanı'na sağ salim ulaştırdıkları o dehşet anlarını anlattı.

Facianın ardından konuşan kazazede Efe Mültici ise, "Gemi su alırken can yeleği bulamadık, camları kırıp çıkmaya çalışanlar oldu." diyerek feribottaki ihmal ve paniği aktardı.

KKTC açıklarında batan gemiden 50den fazla kişiyi kurtaran görgü tanığı anlattı: Gittiğimizde henüz batmamıştı, sudaki insanları topladık

Görgü tanığı Ali Kara CNN Türk canlı yayınında şunları anlattı:

“Saat 12,30 gibi haberi telefonla bize bir arkadaşımız aktardı. 2 tane gemimizle olay yerine intikal ettik. Bölgeye ilk giden teknelerden biri bizdik. Gemi biz oraya vardığımızda daha tam batmamıştı ve üstünde insanlar vardı ve suda insanlar da gördük. Sahil güvenlik ekipleri tarafından da müdahale ediliyordu. Müsait olup gelen şahsi tekneler de vardı.

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KKTC açıklarında batan gemiden 50den fazla kişiyi kurtaran görgü tanığı anlattı: Gittiğimizde henüz batmamıştı, sudaki insanları topladık

Olay yerine gittiğimizde suya düşen insanlara öncelik verdik. Yolcu gemisinden atılan şişme botlardaki çocuklara, yaşlılara ve kadınlara öncelik verdik. Kendi teknemize 30 civarında yolcu aldık, diğer tekneye de 25’e yakın kişi aldık. Yani 50’den fazla kişiyi olay yerinden alarak Girne Limanına götürdük.”

KKTC açıklarında batan gemiden 50den fazla kişiyi kurtaran görgü tanığı anlattı: Gittiğimizde henüz batmamıştı, sudaki insanları topladık


KKTC'de bulunan CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova’ya konuşan kazazede Efe Mültici şunları söyledi:

"Hataylım ve orada yaşıyorum. Hatay’a dönmek üzere Girne’den feribota bindik. Taşucuna gidecektik. Yola çıktıktan sonra dalgalar baya büyüktü. Dalgaların büyük olmasından dolayı gemi zıplamaya başladı. Zıplayarak yolculuk yapmaya başladık. Yolcular tepki gösterdi ve geminin geri dönmesini istedi.

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KKTC açıklarında batan gemiden 50den fazla kişiyi kurtaran görgü tanığı anlattı: Gittiğimizde henüz batmamıştı, sudaki insanları topladık

Biz geminin alt katındaydık ve su geldiğini söyledik. Mürettebata durumu anlattık. Geminin batmasından sonra bazı kişiler can simitlerini bulamadılar. Bazıları can yeleği olmadan atlamak zorunda kaldılar. Bildiğiniz bir can pazarı yaşandı. İnsanlar hem kendi canının derdine düşüyor hem de çocuklar var onların derdine düşüyor. Can yeleği sıkıntı bize çok büyük bir problem yaşattı.

KKTC açıklarında batan gemiden 50den fazla kişiyi kurtaran görgü tanığı anlattı: Gittiğimizde henüz batmamıştı, sudaki insanları topladık

Geminin ön tarafı patladı ve oradan su aldı. Biz söyledik geri dönün dedik herkes ayaklandı ama onlar geri dönmedi. Mürettebat zaten en önden koşup kaçmaya başladı. Herkesi çıkışa yönlendirdiler can yeleklerinin yerini bile söylemediler. Koltuk altlarına baktık ama can yeleğini göremedik. Can yeleği bulanlar ise bağlayamıyorlardı.  

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Gemi alttan su alıp sola doğru yan yattı. Orada kurtulamayanlar oldu ve hayatını kaybedenler oldu. Bazı kapılar açılmadı camları kıranlar oldu. Birkaç kişi hatta geminin içinde kaldı biz öyle duyduk orada.

Ben kendime zar zor bir yelek buldum. Gemi yan yatarken insanlar yukarı doğru tırmandı. Şişme botları çekenler oldu. Kapasitesi büyük botlardı çıkabilenler oraya tahliye oldu. Çocukları önce botlara doldurduk sonra yaşlıları tahliye ettik. Bir kısım ise geminin üzerinde kaldı çünkü kapasite doldu. Tamamen batmaya ramak kalmıştı ki Türkiye ve KKTC yetişti, helikopterler ve gemiler geldi ve bizi kurtardılar.

KKTC açıklarında batan gemiden 50den fazla kişiyi kurtaran görgü tanığı anlattı: Gittiğimizde henüz batmamıştı, sudaki insanları topladık

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Gemi kalktıktan sonra zaten sallantı yaşandı ve 20-25 dakika sonra batmaya başladı. Gemi ilerledikten sonra insanlar geri dönmek istedi ama onlar dönmedi. Gemi gondol gibi sallandı. Gemi batarken çok zor anlar yaşadık; yere düşüp ezilenler oldu aynı zamanda çocuğunu kaybedenler bile oldu.

Gemiye bağlı bota binmeye çalışırken boğulanlar oldu. Ben onun da düzgün çalıştığını düşünmüyorum. Gemide 300’e yakın insan vardı ama tek o bot vardı."

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#Girne#Gemi#Ali Kara

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