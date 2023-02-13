KKTC 35 sporcusu için adalet peşinde

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Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı, KKTC’nin resmi talebi üzerine, depremde yıkılan ve 35 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı kafilesine mezar olan Grand İsias Otel hakkında soruşturma başlattı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle konuştu: “Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili olarak yaptığı toplantıya başkanlık ettim. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na İsias Otel’in çökmesiyle ilgili adli soruşturma başlatılması ve binanın enkazı kaldırılmadan numune alınması taleplerimizi ilettik. Resen soruşturma başlatıldığı yanıtı geldi. İnşallah adalet yerini bulacak. Ben ve hükümetimiz konunun takipçisi olacağız.”

YIKILAN BİNALARA 3 TUTUKLAMA

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da “Bölgede yıkılan binalarla ilgili 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3’ü tutuklandı” dedi. 8ÖMER BİLGE/LEFKOŞA)

GÜRCİSTAN YOLUNDA YAKALANDI

Adıyaman’da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş, Gürcistan’a kaçmak için geldikleri İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Çiftin üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin TL çıktı. Çift, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. (Çetin AYDIN/ İSTANBUL)