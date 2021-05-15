MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKKKA tedavisi gören eski muhtar Kadir Sarıpınar kurtarılamadı
GeriGündem KKKA tedavisi gören eski muhtar Kadir Sarıpınar kurtarılamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

KKKA tedavisi gören eski muhtar Kadir Sarıpınar kurtarılamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
KKKA tedavisi gören eski muhtar Kadir Sarıpınar kurtarılamadı

SİVAS'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören eski muhtar Kadir Sarıpınar (77), hayatını kaybetti.

Hafik ilçesine bağlı Çakmak köyünde oturan, eski muhtar Kadir Sarıpınar'ı geçen hafta kene ısırdı. Keneyi kendisi vücudundan çekip, çıkaran Sarıpınar, birkaç gün sonra rahatsızlandı. Hafik Devlet Hastanesi'ne götürülen ve kene ısırmasıyla buluşan KKKA hastalığı teşhisi koyulan Sarıpınar, ilk müdahalesi sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sarıpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah yaşamını yitirdi. Kadir Sarıpınar'ın cenazesi, yakınlarınca teslim alınıp, götürüldüğü Çakmak köyünde toprağa verildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi