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Haber Giriş: 20.02.2020 - 10:27,Son Güncelleme:/

Kızların kavgasına müdahale etti!

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Kızların kavgasına müdahale etti!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iki kızın kavgası sırasında bir vatandaş, kızlardan birine tokat atarak tepki gösterdi.

Ortahisar ilçesi Uzunsokak mevkiinde dün meydana gelen olayda, iki kız tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma yerini kavgaya bırakırken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. O esnada bir vatandaş kavga eden kızlardan birine tokat attı.

Kızların kavgasına müdahale etti

Tokat yiyen kız "Ben bir şey yapmadım" derken, vatandaş ise, "Defol, bir daha burada bağırıp çağırmayacaksın" dedi. O anlar cep telefonuna yansırken, görüntüleri çeken bir vatandaşın, "Uzunsokak'ta süper bir kız kavgası" diyerek kavgayı yorumlaması pes dedirtti. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı tokat yiyen kız ise yere düşen telefonunu alarak, "O adam buraya gelsin" diye bağırdı.

Kızların kavgasına müdahale etti

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