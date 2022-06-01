‘Kızlarımızı bulun’ eylemi

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Lise öğrencisi iki kızın evlenme vaadiyle kaçırıldıklarını öne süren aile fertleri ile mahalle sakinleri, jandarma karakolu önünde toplandı. Kızı Gözde’nin paltosuna sarılan ve çocuğunun kaçırıldığını iddia eden Seher Uslu, “Bana evladımı verin, kızımı istiyorum. Onsuz yaşayamam” diyerek gözyaşı döktü. Buket’in annesi Gülşah Uslu ise “Kaç ay geçti aradan, kızımı verin bana. Nerede verilen sözler nerede, şimdi de bu bacı yandı. Daha kaç anne yanacak?” diye haykırdı. Burada baygınlık geçiren gözü yaşlı iki anne ile beraberindeki kalabalık, güvenlik güçlerinin çocuklarının getirileceği sözünü vermesi üzerine dağıldı.