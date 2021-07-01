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Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 01.07.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Kızları kaçırılan İsmail Demir gözyaşlarına boğuldu: Psikolojik olarak yıkıldım

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Kızları kaçırılan İsmail Demir gözyaşlarına boğuldu: Psikolojik olarak yıkıldım

Adana'da 2 kızı eski eşi Suriye uyruklu Rava Usi tarafından kaçırılan İsmail Demir gözyaşlarına boğuldu. Demir, "Ben çocuklarımı görmek istiyorum. Odalarına girip oyuncaklarına sarılıyorum. Artık psikolojik olarak yıkıldım" dedi.

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  • Eski eşinin kaçırdığı kızlarını arıyor
  • Eski eşinin kaçırdığı kızlarını arıyor
  • Eski eşinin kaçırdığı kızlarını arıyor
  • Eski eşinin kaçırdığı kızlarını arıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kentteki restoranda motosikletli kurye olarak çalışan İsmail Demir (27), 2013'te Suriye uyruklu Rava Usi (25) ile otogarda tanıştı. Demir, ailesiyle kente gelen Rava’nın ev tutmalarında yardımcı oldu. Bir süre görüşen Usi ve Demir, ailelerin de izniyle aynı yıl evlendi. F.İ.D. ve İ.S.D. ismini verdikleri 2 kızı olan çift, 2019'da anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

KIZLARINI HABERSİZ GÖTÜRDÜ

Boşanma aşamasında Rava Usi, kızlarına bakamayacağını söyleyince mahkeme, çocukların babaya verilmesine karar verdi. Şu an biri 3, diğeri 4 yaşında olan çocuklara İbrahim Demir'in annesi Hatice Kara (48) bakmaya başladı. İsmail Demir 1,5 yıl sonra çocuklarının annesiz büyümesini istemediği için eski eşine ulaştı. Rava Usi, Demir'in isteği üzerine evine dönerken, çift dini nikah kıyıp birlikte yaşamaya başladı.

Kızları kaçırılan İsmail Demir gözyaşlarına boğuldu: Psikolojik olarak yıkıldım

Çift, yeniden geçimsizlik yaşanınca ayrılık kararı aldı. Rava Usi, 5 ay önce Demir'den habersiz kızlarını alıp, evden ayrıldı. Çocuklarını o günden beri göremeyen İbrahim Demir, Cumhuriyet Savcılığı'na eski eşi ve kızlarının bulunması için suç duyurusunda bulundu.

‘ÖZLEMİMİ FOTOĞRAFLARINA BAKARAK GİDERMEYE ÇALIŞIYORUM’

5 aydır kızlarının sesini bile duymadığını belirten baba Demir, "Yaşıyorlar mı onu bile bilmiyorum. Ne haldeler ne yiyip ne içiyorlar bilmiyorum. Çocuklarımı görmek istiyorum. Özlemimi çocuklarımın fotoğraflarına bakarak gidermeye çalışıyorum. Uyuyamıyorum. Odalarına girip oyuncaklarına sarılıyorum. Artık psikolojik olarak yıkıldım" dedi.

Kızları kaçırılan İsmail Demir gözyaşlarına boğuldu: Psikolojik olarak yıkıldım

‘ANNENİN AVUKATI DA NERDE OLDUKLARINI BİLMİYOR"

İsmail Demir’in avukatı Furkan Yozcu, "Suriye vatandaşı anne, müvekkilimin çocuklarını kaçırmaktadır. Çocukların velayet hakkı müvekkilimdedir. Annenin avukatının mahkemede müvekkilinin nerde olduğunu bilmediğini, adresine ulaşamadığını beyan etmiştir. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk’’ diye konuştu.

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