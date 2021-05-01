Kızları dehşeti anlattı

İzmir’in Buca ilçesinde oturan Yazgül Soro (58) 7 Aralık’ta eşi Bülent Soro (59) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Tutuklanan Bülent Soro hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın yargılanmasına İzmir 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.



Çiftin çocuklarından Nazlı Kartop ve Eda Soro annelerinin yaşadıkları şiddeti anlattı.

Nazlı Kartop, “Annem çok fedakâr, gülmeyi seven, hayat dolu bir kadındı. Ancak 42 yıllık evliliği boyunca hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kalmış. Tüm bunlara rağmen ayakları üzerinde durabilen 5’i kız, 6 çocuk yetiştirmiş. Şiddet hep vardı. Geçmiş yıllarda annemi bıçaklamıştı. Annem, televizyonda kadın cinayetlerini gördüğü zaman ağlardı ve tahammül edemezdi. Annemiz, babamız tarafından kurban edildi. Kardeşlerimle katilin indirimsiz olarak en ağır cezayı almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



‘GECE OLMASIN DİYE DUA EDERDİK’

Eda Soro ise “41 yaşındayım ve kendimi bildim bileli aile içi şiddet vardı. Tüm kadın katillerinin kullandığı ortak bir dil var. Genellikle aldatıldıklarını iddia ediyorlar. Annemi de böyle suçlamıştı ve suçlamaları asılsız çıktı. Öte yandan aldatma bir boşanma sebebidir, öldürme sebebi değil” dedi.



Cinayet günü annesine bir şey olduğunu hissettiğini belirten Soro, “Kız kardeşim arayıp, anneme ulaşamadığını söyledi. Ben de ‘Koşun annemi kurtarın’ dedim. Annemin evde olduğunu ve başına bir şey geldiğini hissettim. Gece olmasın diye dua ederdik. Hep şiddet vardı. Yardım çığlıklarımızı tüm mahalle duyuyordu” ifadelerini kullandı.

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