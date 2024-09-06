Kızlar okusun diye zirve zirve geziyorlar

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Afrika’nın en yüksek, dünyanın ise dördüncü zirvesi olan Kilimanjaro’ya, burs toplamak için tırmanışlar 2023’te babası Türk annesi Japon olan Müge Naoko Gönül’ün aynı rotayı tamamlaması ve 6 kız çocuğuna 4 yıllık eğitim desteği sağlayacak kadar bağış toplamasıyla başlamıştı. Bayrağı Müge’den devralan Nurhan Cengiz ve Aylin Bulut Uysal da TEV’in ‘Eğitimli Kızlar için Zirveye’ kampanyasına dikkat çekmek ve bağış toplamak için maceraya atıldı, Afrika Kıtası’nda en yüksek nokta olan 5 bin 895 metrelik Uhuru zirvesine çıktı. Bolu Seben Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni olan Nurhan Cengiz, tırmanışı şöyle anlattı:





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‘TAM 7 GÜN TIRMANDIK’

“7 gün süren ve yüksek irtifada oksijen seviyesinin azalmasıyla daha da zorlaşan bir tırmanıştı. Son gün zirve yürüyüşüne 4 bin 700 metredeki kamp alanından gece 12:00’de başladık ve 8 buçuk saat durmadan dik bir tırmanış gerçekleştirdik. Türk Bayrağı bende TEV Bayrağı ise Aylin’deydi. Birimizden birine bir şey olursa bayrağı diğerine teslim edecekti. Uhuru tabelasını görünce sarılıp ağladık.” 53 yaşındaki Aylin Bulut Uysal ise şunları söyledi: “Son gün, önceki günlere göre daha zordu ancak yorulduğumda, hangi amaçla orada olduğumu düşündüm. 8 saatlik son zirve yürüyüşünden sonra 4 saatlik inişi de neredeyse hiç dinlenmeden tamamladık. Müge’nin açtığı bir kapı vardı. Biz o kapıdan girdik ve o kapıdan sızan ışık kızlara yansıyacaktır diye düşünüyorum. Farklı tırmanışlarla, sayımızı çoğaltarak bu tarz eğitime destek faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyoruz.”

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARI UNUTMADILAR

Nurhan Cengiz ve Aylin Bulut Uysal, kız çocukları için yaptıkları tırmanışta, İsrail tarafından katledilen Filistinli bebekleri de anmak için zirveye yanlarında emzikle çıktı.