Kızlar okusun diye 5. 895 metre tırmanacaklar... ‘Kilimanjaro’da bayrak değişimi

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BABASI Türk, annesi Japon olan 32 yaşındaki Müge Naoko Gönül’ün Afrika Kıtası’nda en yüksek nokta olan Kilimanjaro Dağı’nın zirvesine taşıdığı yardım meşalesi sönmüyor. Bursiyeri olduğu TEV’e olan vefasını bugünün öğrencilerine destek olarak göstermek isteğiyle başlattığı ‘Eğitimli Kızlar İçin Zirveye’ kampanyası başka dağcıların da kız çocukları için yardım tırmanışları yapmalarına olanak sağlıyor. Sıradaki isimler ise öğretmen Nurhan Cengiz ve 50 yaşından sonra dağcılığa başlayan Aylin Bulut Uysal. İkili eğitim desteği alan kız öğrencilerin sayısını artırmak için zorlu bir yolculuğa hazırlanıyor.

EN KUTSAL TIRMANIŞ

Bolu Seben Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde beden eğitimi öğretmeni olan ve dağcılığa 3 yıl önce başlayan 43 yaşındaki Nurhan Cengiz, ilk kez kutsal bir amaç için tırmanacağını söyleyerek atılacağı macerayı şöyle anlatıyor: “Bu zamana kadar tüm tırmanışları kendim için yapmıştım. Ancak bu kez kız çocukları için özel bir yolculuğa çıkacağız.

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SEKİZ GÜNDE ZİRVE

Bolu’nun küçük bir ilçesinde çalışan bir öğretmenim. Kız öğrenci sayımız çok az. Kışları okulda, yazları çobanlık yaparak yaylada geçiren öğrencilerim var. ‘Dezavantajlı çocuk’ ifadesinin gerçekte ne ifade ettiğini biliyorum. Koşullar elverirse 25 Ağustos’ta tırmanışa başlayıp 8’inci günde TEV bayrağını zirveye bir kez daha taşımak istiyoruz.”

BİZİ KIZLARIN ELİ İTECEK

- Aylin Bulut Uysal ise 53 yaşında. O da dağcılığa 3 sene önce başladı. Marmara Üniversitesi Edebiyat Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1 yıl öğretmenlik yaptı ve daha sonra çalışma hayatına ara vererek hobilerine yoğunlaştı. Bulut, kız çocukları için atacağı adımlar öncesi heyecanını şöyle anlattı: “Müge’nin kız çocukları için Kilimanjaro’ya tırmandığını görünce aradım ve ‘Biz neden yapmıyoruz?’ dedim. 50 yaşından sonra bu zorlu spora başlayınca arkadaşlarım hep benden ilham aldıklarını söylemişlerdi. Ben de madem bu işten zevk alıyoruz o zaman bir fayda sağlasın sadece ilham değil çocuklara da destek olsun istedim. Hayatımın en yüksek zirvesine çıkacağım ve kız çocuklarına eğitim desteği sağlayacak olmanın heyecanı var. Bayrağı Müge’den devraldım. TEV kızlarının eli beni itecek, onlar ittikçe ben daha büyük hırsla yürüyeceğim. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek bu tırmanış bizim için o kadar kolaylaşacak.”

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AFRİKA’NIN ZİRVESİ’NDE BURS TOPLADI

- Bursiyeri olduğu TEV’e olan vefasını bugünün öğrencilerine destek olarak göstermek için ocak ayında Kilimanjaro’ya tırmanan Müge Naoko şunları söyledi: “Bu bağış kampanyasıyla amacım sadece Kilimanjaro’ya çıkıp inmek ve eğitim desteğini tek seferle sınırlı tutmak değildi. Sürdürülebilir bir şey hedefliyordum ve başka sporcuların da ilham alarak zirve yolculukları yapmalarını diliyordum. Bu nedenle bağış fonunu daima açık tuttuk. Aylin ve Nurhan’ın gideceğini öğrenince ‘işte amacım buydu’ dedim. Ben bayrağı Aylin’e verdim, onların da devretmesini ve bu bayrağın daha çok zirve görmesini diliyorum. Bağışta bulunmak isteyenler için TEV bir bağış linki oluşturdu. Bağış yapmak isteyenler arama motoruna ‘TEV Eğitimli Kızlar İçin Zirveye Burs Fonu’ yazarak ilgili web sitesine ulaşabilir” dedi. Müge Naoko, bu maceranın öncesini ve sonrasını Hürriyet’e anlatmıştı.

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