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Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Kızkumu'nun prenses heykeli kopan eline kavuşuyor

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Kızkumu'nun prenses heykeli kopan eline kavuşuyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Kızkumu Plajı'nın simgesi olan ve 2 yıl önce kimliği belirsiz kişilerce sol eli kırılan 'Prenses' heykeli onarılıyor.

Kızkumunun prenses heykeli kopan eline kavuşuyor
Orhaniye Mahallesi'nde, kızıl kumların oluşturduğu 3 metre genişliğinde, 600 metrelik sığlık alanı nedeniyle denizin ortasında yürüyor hissi uyandıran Kızkumu Plajı, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Kızkumu Plajı'nın simgesi olan Prenses heykelinin sol eli, 2 yıl önce kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Sağ kolunda da çatlak oluşan heykelin bakımsızlıktan boyaları döküldü.

Heykel, belediye tarafından onarılıyor. Yenileme çalışması bulunduğu yerde yapılan heykelin

kırık kolu ve hasarlı yerleri alçıyla kaplandı. Elleri ise kalıpla yeniden yapılmaya başlandı. Zımparalanan heykelin önümüzdeki günlerde boyanıp eski görünümüne kavuşacağı belirtildi.

Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, "Kızkumu’nun sembolü heykel kötü durumdaydı. Belediyeyle yaptığımız görüşmeler sonunda yenilenmesi kararı alındı. Prenses yenilenip, turizm sezonunda eski güzelliğine kavuşacaktır" dedi.

 

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