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Ali RIZA EREN/KIZKALESİ (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 03.08.2020 - 11:26,Son Güncelleme:

Kızkalesi'nde bayram yoğunluğu! Kavşak kapatıldı

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Kızkalesi'nde bayram yoğunluğu! Kavşak kapatıldı
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Mersin'de son yılların en kalabalık bayramının yaşandığı turizm bölgesi Kızkalesi'nde araç yoğunluğu da arttı. Yoğunluk meydana gelen saatlerde Kızkalesi'nin kavşağı kapatıldı.

Erdemli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan turizm merkezi Kızkalesi'nde, Kurban Bayramı tatilinde binlerce misafir ağırlandı. Bölgeye rezervasyonsuz gelen bazı tatilciler girişte kalırken, bazı tatilciler de geceyi araçlarında geçirdi. Bu nedenle değişik saatlerde D-400 yolunda karşılıklı olarak yoğunluk oldu, emniyet şeritleri ihlal edildi. Yoğunluğun yaşandığı saatlerde Kızkalesi'nin kavşağı kapatıldı.

Kızkalesi Mahallesi'nin muhtarı Murat Kale, kış aylarında nüfusu 3 bin olan Kızkalesi'nin yaz aylarında 50 bine ulaştığını belirterek, "Özellikle bayramda nüfus daha da artıyor. D-400 yolu maalesef şu an trafik yoğunluğuna cevap verememekte. Bu sorunu her yıl yaşamaktayız. Özellikle Kızkalesi'nin içerisindeki döner kavşak trafik tarafından kapatıldı. Kızkalesi'ne araçla giriş ve çıkış şu an yasak. Çeşmeli-Kızkalesi arasındaki yolun bir an önce yapılması gerekiyor" dedi.

Kızkalesinde bayram yoğunluğu Kavşak kapatıldı

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