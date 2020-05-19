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Ali Rıza EREN/ERDEMLİ,(Mersin),(DHA)
Haber Giriş: 19.05.2020 - 16:32,Son Güncelleme:

Kızkalesi Plajı'nda çocuklar yasağa rağmen denize girdi

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Kızkalesi Plajı'nda çocuklar yasağa rağmen denize girdi
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MERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan çocuklar, sıcak havada serinlemek için denize girdi.

Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu Mersin'de, 0-14 yaş arası çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını delip, denize koştu. Çocuklar, Kızkalesi Plajı'ndan denize girdi, minyatür kayıkla da suya açıldı. Sokak köpeklerinin de denize girdiği görüldü.

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