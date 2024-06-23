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Kızıyla kavga eden küçük çocuğu bakkalda dövmüştü: Maganda baba tutuklandı

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#İstanbul#Fatih#Bakkal
Kızıyla kavga eden küçük çocuğu bakkalda dövmüştü: Maganda baba tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 15:41

Fatih'te parkta oynayan kızı ile kavga eden Tunus uyruklu 7 yaşındaki Bayram L.'yi bakkalda darbederek tehdit eden M.B. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir bakkalda geçen Çarşamba gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Tunus uyruklu Bayram L. (7) parkta oynadığı sırada başka bir kız çocuğuyla kavga etti. Kız çocuğu durumu babasına anlatınca baba, Bayram L.'yi parkta tartakladı. Bayram L. oturdukları sokakta bakkala ekmek almaya gitti. Bakkalda kavga ettiği çocuğun babası, tokat atarak Bayram L.'yi darbetti. Araya iş yeri sahibi girerek çocuğun darbedilmesini engelledi. Gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başlayan çocuğa tokat atan babanın, "seni gebertirim", "seni bıçaklarım" şeklinde tehditler savurup küfrettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun gözyaşları içinde bakkaldan ayrıldığı görülüyor.

Kızıyla kavga eden küçük çocuğu bakkalda dövmüştü: Maganda baba tutuklandı

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7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DARPEDEREK TEHDİT EDEN BABA TUTUKLANDI

Polis ekipleri olay sonrası 7 yaşındaki çocuğu darbederek tehdit eden babayı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.B. isimli şüpheli baba polis ekipleri tarafından Cuma günü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından , "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızıyla kavga eden küçük çocuğu bakkalda dövmüştü: Maganda baba tutuklandı

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#İstanbul#Fatih#Bakkal

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