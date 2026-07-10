Kızıyla birlikte katledildi

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Yusuf Kumsar, belinden çıkardığı tabancayla eski eşi ile kızına art arda ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan kadın ile kızı, hastaneye götürüldü. Çisem Çalkantı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, kızı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Öykü Naz Kumsar da doktorların tüm çabalarına karşın dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Polisin araştırması sürerken, Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide erkek cesedi olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polisler, cansız bedenin kaçan Yusuf Kumsar’a ait olduğunu belirledi. Kumsar’ın aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Çisem Çalkantı’nın cenazesi ise Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyüne götürüldü. Çalkantı için köy camisinde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çisem Çalkantı’nın cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Öykü Naz Kumsar’ın da annesinin yanında toprağa verileceği belirtildi.