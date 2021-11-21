Kızıyla aynı kaderi paylaştı! Koronavirüsten ölen babaya acı veda

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SAMSUN'un Bafra ilçesinde koronavirüsten ölen hemşire kızı Meral Arbağ'ın (42) cenazesinde, "Bekle kızım, ben de geliyorum" diyen, yaklaşık 1 yıl sonra kendisi de aynı hastalıktan yaşamını yitiren Burhan Taş (68) toprağa verildi.
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Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan 2 çocuk annesi hemşire Meral Arbağ, koronavirüs nedeniyle 1 ay tedavi gördüğü hastanede 18 Aralık 2020'de hayatını kaybetti. Kızının cenazesinde, "Bekle beni kızım, ben de geliyorum" diyen Burhan Taş da bu yıl 14 Kasım'da koronavirüse yakalandı.