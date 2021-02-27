Kızının tacizcisini öldüren babaya tahliye

Işık önce ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası, daha sonra haksız tahrik indirimi ve duruşmadaki saygılı tavrından dolayı 12 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Işık’ın avukatı, karara itiraz ederek davayı istinafa taşıdı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozup Işık’ın yeniden yargılanmasına ve tahliyesine karar verdi. Baba Işık, “Serbest kaldığım için mutluyum ” dedi.