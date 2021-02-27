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Gündem
Ömer KOÇ/DHA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kızının tacizcisini öldüren babaya tahliye

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Kızının tacizcisini öldüren babaya tahliye
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Kahramanmaraş’ta 2018 yılında Kadir Işık (49), kızı Z.I.’yı (26) taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin’e (34) ruhsatlı tabancasıyla ateş ettikten sonra çekiçle vurarak öldürmüştü.

Işık önce ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası, daha sonra haksız tahrik indirimi ve duruşmadaki saygılı tavrından dolayı 12 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Işık’ın avukatı, karara itiraz ederek davayı istinafa taşıdı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozup Işık’ın yeniden yargılanmasına ve tahliyesine karar verdi. Baba Işık, “Serbest kaldığım için mutluyum ” dedi.

Kızının tacizcisini öldüren babaya tahliye

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