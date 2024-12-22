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Kızının sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen kadın toprağa verildi

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#Kadın Cinayeti#Samsun#Cinayet
Kızının sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen kadın toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 14:52

Samsun’da kızının erkek arkadaşı Mert Okumuş (24) tarafından başından vurularak öldürülen Arzu Açıkgöz (47), memleketi Ordu’nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

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Olay, 20 Aralık akşam saatlerinde Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3383 Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Mert Okumuş, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Dila Açıkgöz'ün evine gitti.

Kızının sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen kadın toprağa verildi

Burada çıkan tartışmada Okumuş, kız arkadaşının annesi Arzu Açıkgöz'ü belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Okumuş, olayın ardından Arzu Açıkgöz’ün 55 AHP 964 plakalı otomobiline binip, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Arzu Açıkgöz’ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kızının sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen kadın toprağa verildi

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İNTİHAR SONRASI POLİS MÜDAHALESİ KAMERADA

Polis, olaya ilişkin çalışma başlatırken, Mert Okumuş araçla seyir halindeyken aynı silahla başına ateş edip, yaşamına son verdi. Okumuş'un intiharı sonrası polisin otomobile yaptığı müdahale, cep telefonu ile görüntülendi. Ordu'nun Ünye ilçesinde telefoncu dükkanı olan Mert Okumuş, dün Nurettin Mahallesi’nde toprağa verildi.

Kızının sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen kadın toprağa verildi

Güzellik salonu sahibi Arzu Açıkgöz’ün cenazesi de Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Eskikızılcakese Mahallesi’ne götürüldü. Buradaki evinin önünde alınan helalliğin ardından Açıkgöz için Eskikızılcakese Merkez Cami’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Arzu Açıkgöz, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede Arzu Açıkgöz’ün kızı Dila Açıkgöz taziyeleri kabul etti.

 

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#Kadın Cinayeti#Samsun#Cinayet

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