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Kızının nişanlısına kocasını öldürttü! Korkunç olayın nedeni ortaya çıktı

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#Cinayet#İzmir#İzmir Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 13:31

İzmir'in Çiğli ilçesinde işe gitmek için evden çıkan Süleyman Budak (41), silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansırken, 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Süleyman Budak'ı, kızının nişanlısı A.G.'nin vurduğu, Budak'ın eşi A.B.'nin de azmettirici olduğu ortaya çıktı.

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Olay, 26 Şubat'ta Çiğli ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 3 çocuk babası Süleyman Budak (41), 35 V 2652 plakalı otomobiliyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek üzereyken kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızının nişanlısına kocasını öldürttü Korkunç olayın nedeni ortaya çıktı

8 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kullanan şüphelinin A.G. (29), azmettiricisinin ise Süleyman Budak'ın eşi A.B. (42) olduğunu belirledi. F.B. (21), M.B. (20), İ.G. (27), S.H. (31), D.K. (29) ve D.G.'nin (17) de suç aletinin temini, yok edilmesi ve şüphelinin saklanmasına yardım gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

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Kızının nişanlısına kocasını öldürttü Korkunç olayın nedeni ortaya çıktı

EŞİ İLE GEÇİMSİZLİK YAŞIYORMUŞ

Tüm şüpheliler, polisin operasyonu ile önceki gün yakalandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden F.B., M.B., İ.G., D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.G., A.B., D.K. S.H. tutuklandı. A.B.'nin eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle olayı kızının nişanlısı olan A.G.'ye yaptırdığı, diğer şüphelilerin de yardım ettiği öğrenildi. (DHA)

Kızının nişanlısına kocasını öldürttü Korkunç olayın nedeni ortaya çıktı

Kızının nişanlısına kocasını öldürttü Korkunç olayın nedeni ortaya çıktı

 

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#Cinayet#İzmir#İzmir Haberleri

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