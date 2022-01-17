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Kızının gözü önünde eski eşini vurmuştu! İstenen ceza belli oldu

#Eskişehir#Duygu Şeker#Kamil Özkan
Kızının gözü önünde eski eşini vurmuştu İstenen ceza belli oldu

Eskişehir'de kızı E.İ.Ö.'nün (11) gözü önünde eski eşi Duygu Şeker'i (34) 5 kurşunla ağır yaralayan Kamil Özkan (39) hakkında açılan davada 18 yıla kadar hapis cezası istendi. 10 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından ölümden dönen Şeker ise sanık hak ettiği cezayı alana kadar davanın peşini bırakmayacağını belirterek, "Sonuna kadar gideceğim. Hukuki mücadelem sürecek" dedi.

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Olay, geçen yıl 10 Temmuz'da Mihalıççık ilçesinde meydana geldi. Duygu Şeker, 1 yıl önce boşandığı Kamil Özkan ile ortak velayeti bulunan kızı E.İ.Ö.'yü Koyunağılı Mahallesi'ndeki babasının evinden almaya gitti. Özkan, belinden çıkardığı tabanca ile evin bahçesine giren Şeker'e 6 kez ateş etti. Mermilerden 5'i, Şeker'e isabet etti.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Duygu Şeker'i ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Özkan da evinin arkasından tarlaya kaçtıktan sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Kamil Özkan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Karnına, kalçasına ve koluna isabet eden mermiler nedeniyle 10 gün yoğun bakımda tedavi gören Duygu Şeker ise daha sonra taburcu edildi.

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Kızının gözü önünde eski eşini vurmuştu İstenen ceza belli oldu

Olay ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, çiftçiliğin yanı sıra servis şoförlüğü yapan sanık Kamil Özkan hakkında, 11 yıllık eski eşi Duygu Şeker'i kasten öldürmeye teşebbüs ile 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlamalarıyla 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.

Kızının gözü önünde eski eşini vurmuştu İstenen ceza belli oldu

'ÖLDÜRMEK İSTESEM FARKLI BÖLGESİNE ATEŞ EDERDİM'

Sanık Kamil Özkan, iddianamedeki ifadesinde öldürme niyetinin olmadığını öne sürerek, "Kızım evin merdivenlerinden inerken Duygu'nun hal ve hareketlerinden şüphelendim. Boynundan asılı çantasına elini attı. Çantayı düzenliyormuş gibi yaparak elini de belini attığını ve silahının kabzasını gördüm. Kabzasını tam tuttuğu esnada belimdeki bulundurma ruhsatlı silahla 4-5 el ateş ettim. Kendimi savunmak amacıyla eline ateş etmek istedim. Yaralandığını yere düşünce anladım. Onu öldürmek gibi bir amacım olmadı. Ateş edip yaraladığım için çok pişmanım. Eğer öldürmek isteseydim farklı bölgesine ateş ederdim" dedi.

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Kızının gözü önünde eski eşini vurmuştu İstenen ceza belli oldu

Olaya şahit olan E.İ.Ö. de babasının belinden çıkardığı tabancayla annesine ateş ettiğini, mermilerin isabet ettiği annesinin de karnını tuttuğunu söyledi.

İddianamede, 5 merminin isabet ettiği Duygu Şeker'in adli tıp raporuna da yer verildi. Raporda, Şeker'in kemik kırığına, duyu ve organlarından birinin işlevini yitirilmesine neden olacak ve hayatını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtildi.

Kızının gözü önünde eski eşini vurmuştu İstenen ceza belli oldu

'DIŞARI ÇIKMASINI İSTEMİYORUM'

Sanık en ağır cezayı alana kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirten Duygu Şeker ise "Bana bunu yapan kişinin birkaç yıl ceza çekip, dışarı çıkmasını istemiyorum. Arkasında durmam gereken 11 yaşında bir kızım var. Psikolojik olarak çöktüm ama kızım için güçlü durmak zorundayım. Zaten bu olaydan yeterince etkilendi. Artık bu izleri silebildiğim kadar silmeyi istiyorum. Sanık hak ettiği cezayı alana kadar davanın peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Hukuki mücadelem sürecek" dedi.

 

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