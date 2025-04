Kızının erkek arkadaşını 'cinsel saldırı' iddiasıyla öldürmüştü! Olayı böyle anlatmış... İşte iddianamedeki çarpıcı detaylar

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl 1 Temmuz akşamı Talas ilçesinde meydana geldi. Arkadaşları ile otomobille gezen kuaför Osman Can Gündüz, bu sırada kaldırımda yürüyen kız arkadaşı T.A.'yı görüp yanına gitti. Bu sırada Gündüz'ü gören T.A.'nın babası Şükrü A. onu kovaladı. Gündüz, A.U. yönetimindeki 18 GK 971 plakalı arkadaşlarının aracına binip kaçtı. Şükrü A., içinde kızının da olduğu aracıyla Gündüz'ün bindiği otomobili takip edip, çarparak durdurdu. Aracından inip Gündüz'ün bulunduğu otomobile yönelen Şükrü A., Osman Can Gündüz'ü tabancayla vurup, kızı T.A. ile birlikte uzaklaştı.

17 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla kaçtı. Yaralanan Gündüz, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 17 gün sonra hayatını kaybetti. 46 gün sonra Adana'da yakalanıp gözaltına alınan Şükrü A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Şükrü A. hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Şükrü A. ile ölen Gündüz’ün şikayetçi annesi E.B., babası F.G. ve olay sırasında yanında olan arkadaşı A.U. hazır bulundu. Olay tarihinde eski eşi ile boşanma aşamasında olduklarını söyleyen sanık Şükrü A., “Eski eşim beni aradı. ‘Kızımızın başına kötü bir iş geldi. Acil görüşmemiz lazım’ dedi. Ne olduğunu sorduğumda; kızımın bir arkadaşı olduğunu, görüşmek istemediğini, bu kişinin kendisini ve kardeşlerini ölümle tehdit ettiğini olayın aslının ne olduğunu da korkudan anlatamadığını söyledi. Kızımı arayıp sorduğumda o da bana eski eşimin söylediklerini söyledi ve korktuğunu anlattı. Ben de açık açık ne olduysa anlatmasını istedim. Ağlayarak kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Ben de Osman Can ile görüşmek için telefonunu istedim. Aradım ama telefonda görüşemedik” dedi.

‘ÖLDÜRME AMACIM YOKTU’

Polis merkezine gidip şikayetçi olacaklarını da öne süren Şükrü A., “Kızımı alıp, emniyete şikayetçi olmaya gideceğimizi söyledim. Olayı açıkça anlat dedim. Sürekli silah taşıyan tehlikeli biri olduğunu, olay duyulursa ‘seni de kardeşlerini de öldürürüm’ dediğini söyledi. Aracım park halindeyken yavaş bir şekilde yanımızdan bir araç geçti. Araçtakilerin bana ve kızıma dikkatlice baktığını fark ettim. Kızım tanımadığını söyledi. O araçta Osman Can olabilir diye aracı takip ettim. Selektör yapıp, kornaya bastım. Araç sağa-sola manevra yaptı. Araçlarımız çarpıştı. Araçta kardeşime ait silah vardı. Husumetlilerimiz olduğu için silah taşıyordum. Silahımla beraber tedbir amacıyla aracımdan indim. Araçtan tanımadığım 2 kişi indi. Onlara ‘Osman Can sen misin?’ diye sordum. Onlar da ‘hayır’ dediler ve Osman Can’ın araçta olduğunu söylediler. Araca yönelip, ‘kızıma nasıl kıydın çabuk in arabadan’ dedim. Bana, 'Kızının da senin de' diyerek küfretti. Kızım o sırada 'baba' diye bağırdı. O sırada Osman Can silahıma sarıldı. Silah bir anda patladı. Nasıl vurulduğunu anlamadım. Namluda mermi yoktu. Korku ve panikle kızımı da yanıma alıp uzaklaştım. Ailesine ulaşıp bu olayı çözüme kavuşturmayı istedim. Öldürme amacım yoktu. Bu olay tamamen bir kazadır. Çok pişmanım. Küçük yaştaki bir kızının yanında bir baba böyle bir şey yapar mı? Onun da psikolojisi bozuldu. Gerçekten zarar vermek isteseydim defalarca ateş ederdim” ifadelerine yer verdi.

ÖLEN GÜNDÜZ’ÜN ARKADAŞI: GAZA BAS BENİ VURACAKLAR

Ölen Osman Can Gündüz’ün olay sırasında yanında olan ve otomobili kullanan arkadaşı A.U. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Osman Can evinin önünde birilerinin beklediğini ve kendisini vuracaklarını söyledi. Osman Can’ı akşam iş çıkışı aldım. Araca binip, ‘gaza bas beni vuracaklar’ dedi. Karakola doğru aracı sürdüm. Arkamdaki araç çok hızlıydı. Kavşaktan dönerken arkadan çarptı. Kaldırıma doğru sürükledi. Araçtan indi ve elinde silah vardı. Osman Can arka koltukta çömelip ağlıyordu. Sonra karşı kaldırıma geçtik. 20 saniye sonra silah sesi geldi. Sanık uzaklaşınca polisi aradık” dedi.

‘YOLDA OĞLUMUN YARALANDIĞINI ÖĞRENDİM’

Ölen Gündüz'ün şikayetçi babası F.G. ise "Beni telefonla B.E. isimli bir kişi aradı. 'Oğlunu vuracaklar. Durum ciddi' dedi. Oğlumun bir birliktelik yaşadığını ima etmeye çalıştı. Ben de 'gerekirse nişanlayalım' dedim. Bu konu telefonda konuşulacak bir konu değil. Yüz yüze konuşalım diyerek Kayseri’ye geleceğimi söyledim. Şehir dışından Kayseri'ye yola çıktığımda yolda oğlumun yaralandığını öğrendim" dedi. Anne E.B. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile Şükrü A.’nın tutukluluk halinin devamına dinlenmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararının çıkarılmasına karar vererek, dosyada bazı eksikliklerin olması nedeniyle duruşmayı erteledi. (DHA)