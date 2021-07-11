Kızının dönüş müjdesini aldı

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti Hacire Akar’ın oğlu Mehmet için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemiyle başlamıştı. Hacire Akar, oğlunu almadan gitmeyeceğini söylerken oğlu Mehmet Akar, eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkmıştı. Akar’ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019’da HDP binası önünde oturma eylemine başlamıştı. Eylemde en son Fatma Akkuş’un kızı Songül Akkuş’un teslim olmasıyla çocuklarına kavuşan aile sayısı 25’e yükseldi.

ERDOĞAN’IN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün gittiği Diyarbakır’da, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere ziyarette bulundu. Burada terör örgütü PKK’dan çocuklarını isteyen anne ve babalarla bir araya gelen Erdoğan, ailelerin hikâyelerini dinledi. 14 yaşındayken kaçırılan kızı Songül için 3 Eylül 2019’da evlat nöbetine katılan Fatma Akkuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kızının teslim olup olmadığını sordu. Anne Akkuş, “Evet teslim oldu” cevabını alınca gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

‘SİZ DE MÜCADELE EDİN’

Fatma Akkuş, evlat nöbetiyle çocuğunu kazandığını belirterek şöyle konuştu: “Kızımı kazandım. Dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında, ‘Songül teslim olmuş mu? diye sordum. Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘Teslim olmuş’ dedi. O mutlu haberi aldım. Allah’a hamdolsun, çok şükür bugünlere, otura otura kazandık. Annelere sesleniyorum; evde oturmayın, ağlamayın. Siz de mücadele edin, çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızın arkadaşlarına, çalıştığı ortamlara güvenmeyin. Sahip çıkın çocuklara, mücadele edin. Evde ağlamayın, gelin siz de oturun, mücadele edin. Bu sevinçten daha büyük bir sevinç yoktur.”

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