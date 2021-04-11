Kızının çeyizini görünce gözyaşlarına boğuldu! Bakan Kurum teselli etti

Ankara'da yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında kayma meydana gelen 8 katlı Açelya Apartmanı'nın en üst katında oturan Turan Evli, yıkım çalışmalarını olay yerinde üzüntüyle takip ediyor. Evli, sabah saatlerinde yıkımına başlanılan binanın enkazında, ramazan bayramı sonrası nişanlanacak kızı Hatice'nin (24) çeyiz eşyalarını fark etti. Gözyaşı döken Evli, o sırada incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanına giderek, "Bunlar benim kızımın çeyizi. Alabilir misiniz?" diye sordu. Bunun üzerine Bakan Kurum'un talimatıyla koruma tarafından çıkarılan halılar Evli'ye teslim edildi. Ancak, diğer çeyiz ürünlerinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

'BENİM BİNAM HAFİF HAFİF SALLANIYOR' DEDİM'

DHA'ya konuşan Turan Evli, cuma günü kepçenin binalarına ait istinat duvarının altını oyduğunu gördüğünü söyledi. Evli, "Hemen kahvaltıyı bırakıp aşağıya indim. Orada 'kim buranın yetkilisi' dedim. Müteahhit 'benim, ne var' dedi. Ben de 'görmüyor musun, istinat duvarına kepçe vuruyorsun. Benim binam hafif hafif sallanıyor' dedim. 'Böyle bir şey yok. Çankaya Belediyesinin bana verdiği ölçümle burada çalışıyorum, sende bana karışamazsın' dedi. Çıktı beni kovdu. Bende telefonla resmini çekip ilgili birimleri aradım. Çankaya Belediyesi zabıtaları geldi. Kızım, 'zabıtalar geldi görüşüp gitti, kepçe hala çalışıyor' dedi. Ben tekrar Çankaya Belediyesini aradım. 'değişen bir şey yok, adam hala oymaya devam ediyor' dedim. O sırada binanın önü açılmaya başlamıştı, cuma namazından geldikten sonra Çankaya Belediyesinden yetkililer geldi. İmar müdürünün yanında bile, kepçeciye 'sen eşmeye devam et' dedi. Yolun açıldığı yeri gösterdim. Akşam 18.00'e kadar ben uğraştım. Ondan sonra binanın hali bu" dedi.

Oturduğu binanın haricinden 11 binanın daha yıkılacağını söyleyen Evli, "Bu insanlara yazık günah değil mi" diye konuştu.

'KIZIMIN ÇEYİZLERİNİ GÖRDÜM'

Evli, Ramazan Bayramı sonrası kızının nişanını kendisine ait terasta yapmayı planladığını belirterek, "Şu anda kayınvalidemim evinde misafir olarak kalıyorum. Bu sabah yeniden binanın önüne geldim. Sayın Bakan Murat Kurum da orada. Kızımın çeyizlerini gördüm. Bir baba olarak size soruyorum. Çocuklarınızın çeyizlerini orada görseniz, ne yaparsınız. Bakan beyden rica ettim, 'Bu çocuğumun çeyizi, ramazandan sonra nişanlandıracaktım, sözü vardı. Ricam şu iki halıyı bari alayım' dedim. Sağ olsun Bakan bey yardımcı oldu" ifadesini kullandı.

Mağdur edildiğini söyleyen Evli, "Eşyamı alamadım, üstümde gördüğünüz kaynımın montu" dedi.

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