Kızının boğazını kesti! Aile faciası

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İstanbul’da Elife Metin (48), kızı Sıla (23) ve eşiyle birlikte Eyüpsultan’daki evlerinde yaşıyordu. 25 Haziran tarihinde eşi işe gitmek için evden çıktı. Kocası evden ayrıldıktan sonra komşuları anne ve kızın kavga seslerini duydu. Sesler o kadar yükseldi ki komşuları Elife Metin’in eşini aradı. Elife Metin’in eşi aldığı telefonla hemen eve geri döndü. Üzerinde evin anahtarı yoktu. Evin ziline bastı ancak içeride bir sessizlik hâkimdi ve kapıyı açan yoktu. Polisi aradı ve bir de çilingir çağırdı. Çilingir kapıyı açtı ve polisle birlikte eve girildi. İçerisi kan gölüne dönmüştü. Sıla Metin boğazı kesilerek ölmüştü. Anne Elife Metin’in de bilekleri kesikti ve o da hayatta değildi. Bıçak da annenin yanıbaşındaydı. Elife Metin’in eşi sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğulurken, polis ekipleri cesetler üzerinde ve evde inceleme yaptı.

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‘ARKADAŞ GİBİYDİLER’

Polisin çifte ölümle ilgili yaptığı araştırmadaki iddialara göre, anne Elife Metin ve kızı Sıla Metin arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında anne eline geçirdiği bıçakla kızını öldürmüş, daha sonra da kendi hayatına son vermişti. Polisin görüştüğü komşuları, anne ve kızının arkadaş gibi olduklarını, bir anlaşmazlıklarına şahit olmadıklarını söylediler. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.