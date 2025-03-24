Kızının bıçaklayarak öldürdüğü kadın, toprağa verildi

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. M.C. ile annesi Tuşan Ceylan arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.C., annesi Tuşan Ceylan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tuşan Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Annenin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu. Olayın ardından gözaltına alınan M.C., polis merkezine götürüldü.

Tuşan Ceylan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Tuşan Ceylan için burada cenaze namazına kılındı. Tuşan Ceylan, namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. M.C.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.