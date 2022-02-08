Kızının annesine 5 kurşun sıktı, 'Kendimi savundum' dedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
1 ayın zirvesini gördü Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor1 ayın zirvesini gördü! Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor?#Kripto Para Piyasaları
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sedef Kabaşa tazminat davasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandıHablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı#Nuri Gökhan Bozkır
Putin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı Tuzu uzatır mısın lütfenPutin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı! 'Tuzu uzatır mısın lütfen?'#Macron
Kesinti sonrası fatura kararı Bakan Dönmez açıkladı...Kesinti sonrası fatura kararı! Bakan Dönmez açıkladı...#Fatih Dönmez
Köyceğiz Gölü taştı Herkes seferber olduKöyceğiz Gölü taştı! Herkes seferber oldu#Muğla
Selçuk Bayraktar hedefi açıkladı Azerbaycanda hayata geçirilecekSelçuk Bayraktar hedefi açıkladı! Azerbaycan'da hayata geçirilecek#Selçuk Bayraktar
Satışı gündemdeydi... Dev şirkette deprem CEO gidiyor... 2 bin 800 kişi işten çıkarılıyorSatışı gündemdeydi... Dev şirkette deprem! CEO gidiyor... 2 bin 800 kişi işten çıkarılıyor#Peloton
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan İsrail açıklamasıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması#Mevlüt Çavuşoğlu
Kibar hırsız şoke etti Buyurun size 200 dolarKibar hırsız şoke etti! 'Buyurun size 200 dolar' #ABD
Bir Kadir Şeker vakası daha Hayali komando olmaktı, hayalleri yıkıldıBir Kadir Şeker vakası daha! 'Hayali komando olmaktı, hayalleri yıkıldı'#Eskişehir
Macrondan peşe peşe flaş açıklamalar Ukraynaya söz verdi...Macron'dan peşe peşe flaş açıklamalar! Ukrayna'ya söz verdi...#Macron
Ünlü isme tepki İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucuÜnlü isme tepki! 'İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucu' #Jadé Tuncdoruk
HABERLERGündem Haberleri

Kızının annesine 5 kurşun sıktı, 'Kendimi savundum' dedi

#Eskişehir#Duygu Şeker#Kamil Özkan
Kızının annesine 5 kurşun sıktı, Kendimi savundum dedi

Eskişehir'de Duygu Şeker'i 11 yaşındaki kızının gözü önünde 5 kurşunla ağır yaralayan Kamil Özkan (39), ilk duruşmadaki savunmasında elini belindeki silaha götürdüğü için eski eşini vurduğunu öne sürdü. Özkan, "Kendimi savunma amaçlıydı" derken, iddianamede ise Şeker'in belinde silah olduğuna dair ifadeye yer verilmedi.

Haberin Devamı

Duygu Şeker, 1 yıl önce boşandığı Kamil Özkan ile ortak velayeti bulunan kızı E.İ.Ö.'yü geçen yıl 10 Temmuz'da Koyunağılı Mahallesi'ndeki babasının evinden almaya gitti. İddiaya göre Özkan, belinden çıkardığı tabanca ile evin bahçesinde Duygu Şeker'e 6 kez ateş etti. Mermilerden 5'i Duygu Şeker'e isabet etti. Ağır yaralanan Duygu Şeker, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Özkan, olay yerinden kaçtıktan sonra jandarmaya teslim oldu. Tutuklanan Özkan hakkında eski eşi Duygu Şeker'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Karnına, kalçasına ve koluna isabet eden mermiler nedeniyle 10 gün yoğun bakımda tedavi gören Duygu Şeker ise daha sonra taburcu edildi.

Haberin Devamı

KENDİNİ SAVUNMAK İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Kamil Özkan, bugün görülen ilk duruşmada öldürme amacı olmadığını ve sadece kendisini savunmak için silahını ateşlediğini iddia etti. Özkan, duruşmada, "Olay günü, eski eşim Duygu, kızımı alacaktı. Evin bahçesine girdiğinden beri Duygu, sürekli omzunda asılı çantası ile uğraşıyordu. Tuhaf hareketleri vardı. Çanta ile uğraşırken belindeki silahın kabzasını tuttuğunu gördüm. Ben de meskende bulundurma ruhsatlı tabancamı belimden çıkarıp, ona doğru ateş ettim. Aramızda 3-4 metre mesafe vardı. Eline doğru hedef almıştım. Ateşlediğim mermiler, vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Sendeleyip yere düştü. Bilerek ve isteyerek eski eşimi yaralamadım. Öldürme kastım yok, sadece kendimi savunma amaçlıydı. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Öte yandan iddianamede, Duygu Şeker'in belinde silah olduğuna dair ifadeye yer verilmedi.

Mahkeme heyeti, avukatların beyanlarının ardından sanık Özkan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı nisan ayına erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Duygu Şeker#Kamil Özkan

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi