Kızını taciz eden baba için bakanlık harekete geçti - Hasan Tunçlar olayının ayrıntıları

Sosyal medya platformu TikTok bir kez daha taciz görüntüleriyle gündeme geldi. Hasan Tunçlar isimli hesaptan yapılan paylaşıma binlerce kişi tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımda Tunçlar'ın 15 yaşındaki kızını fiziksel olarak taciz ettiği görülüyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Binlerce kişinin tepkisine neden olan paylaşım ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda;

"Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir.



Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir. — T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@ailevecalisma) March 15, 2021

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