Kızını taciz eden baba için bakanlık harekete geçti - Hasan Tunçlar olayının ayrıntıları
15 yaşındaki kızını canlı yayın sırasında taciz eden Hasan Tunçlar'a tepki yağmıştı. Uygunsuz görüntüler ardından sosyal medya kullanıcıları, Hasan Tunçlar'ın tutuklanması için yetkililere seslenmişti. Skandal olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Sosyal medya platformu TikTok bir kez daha taciz görüntüleriyle gündeme geldi. Hasan Tunçlar isimli hesaptan yapılan paylaşıma binlerce kişi tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımda Tunçlar'ın 15 yaşındaki kızını fiziksel olarak taciz ettiği görülüyor.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Binlerce kişinin tepkisine neden olan paylaşım ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda;
"Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir.— T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@ailevecalisma) March 15, 2021
Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara