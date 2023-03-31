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Kızını taciz eden genci pompalı tüfekle yaraladı

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#Taciz#Tüfek#Ankara
Kızını taciz eden genci pompalı tüfekle yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 13:39

Ankara'da Sinan K., kızını cep telefonuna mesaj göndererek taciz ettiğini ileri sürdüğü Sedat S.'yi, trafikte takip edip kırmızı ışıkta durduğu sırada pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 21 Mart günü Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Sinan K., cep telefonuna mesaj göndererek kızını taciz ettiğini iddia ettiği Sedat S.'yi, trafikte takip etti. Sinan K., Sedat S. otomobiliyle kırmızı ışıkta durunca arkadaki aracından pompalı tüfekle indi. Aracın kapısını açan Sinan K., Sedat S.'ye ateş etti. Sinan K., yaralı halde aracın diğer kapısından çıkarak kaçmaya çalışan Sedat S.'yi yerde darbettikten sonra uzaklaştı. Yaralanan Sedat S., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kızını taciz eden genci pompalı tüfekle yaraladı



Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Sinan K. ifadesinde, Sedat S.'nin kızına mesaj göndererek tazizde bulunduğunu, bu yüzden saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Sinan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Sinan K.’nin, kırmızı ışıkta durduğunda aracından inip, öndeki aracın kapısını açarak Sedat S.'ye saldırdığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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#Taciz#Tüfek#Ankara

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