Kızını sevgilisi ile birlikte olmaya zorlamıştı! Akıl sağlığı yerinde raporu geldi, İstinaf cezalarını artırdı

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Dava dosyasına göre, Eskişehir’de evli ve 3 çocuk sahibi Özden A., 2019 yılı eylül ayında çocuklarını yanına alarak bir apart otelde, sevgilisi Hasan Hüseyin K. ile buluştu. Anne, çocuklarını bir odaya koyduktan sonra diğer odada bekleyen sevgilisinin yanına gitti. Bir süre sonra anne, yan odada bulunan 13 yaşındaki kızını da sevgilisinin yanına getirdi. Anne Özden A., kızının kıyafetlerini çıkartarak sevgilisi birlikte olmasını istedi. Hasan Hüseyin K.’nın istismarına uğrayan mağdur kız, bir süre sonra odayı terk etti.

REHBER ÖĞRETMEN ORTAYA ÇIKARDI

Anne Özden A., daha sonraki günlerde kızının çıplak fotoğraflarını ve müstehcen videolarını da sevgilisine gönderdi. Mağdur çocuk, yaşadıklarını önce arkadaşlarıyla, daha sonra da okulundaki rehber öğretmeniyle paylaştı. Rehber öğretmenin şikayeti üzerine, anne ve sevgilisi tutuklandı, haklarında Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mağdur çocuk, Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) uzmanlar eşliğinde alınan ifadesinde, yaşadığı olayları bütün detayları anlattı. Sanıklardan anne Özden A., söz konusu eylemleri sevgilisi Hasan Hüseyin K.’nın baskı ve tehditleri sebebiyle yapmak zorunda kaldığını ileri sürdü. Hasan Hüseyin K. ise kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

BİRLİKTE HAREKET ETTİLER

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Yapılan yargılama sonucunda mahkeme her iki sanığın “fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri” tespitinde bulundu. Mahkeme, anne Özden A.’ya “Çocuğun Cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “müstehcen görüntü içeren ürünlerin üretiminde çocuğu kullanma”, “çocuğa müstehcen görüntüleri gösterme” suçlarından toplamda 28 yıl hapis cezası verdi. Hasan Hüseyin K.’ya da “Çocuğun Cinsel istismarı”,“Kişi hürriyetinden yoksun kılma”, “Müstehcen görüntüleri depolama”, “Çocuğa müstehcen görüntüleri gösterme”, “Şantaj” suçlarından 21 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme sanıklara verdiği cezalardan iyi hal indirimi de yapmadı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile mağdur kızın avukatı Mehmet Ektaş, sanıklara daha fazla ceza verilmesi için karara ilişkin istinaf başvurusunda bulundu. Davanın istinaf incelmeesini Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi’nce yapıldı. İstinaf mahkemesinde görülen duruşmalarda, anne Özden A.’nın avukatı, müvekkilinin akıl sağlığı yerinde olmadığını savunarak rapor alınmasını istedi. İstinaf Mahkemesi’ne gelen raporda, Özden A.’nın “ceza sorumluluğunun tam olduğu” belirtildi. Mağdur kızın avukatı Mehmet Ektaş, savunmasında “suç işleyiş biçimleri dikkate alınarak sanıklara atılı suçlardan üst sınırdan ceza tayini ile haklarında herhangi bir indirim nedeninin uygulanmamasını talep ediyoruz” dedi.

CEZAYI ARTIRDI

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İstinaf Mahkemesi, çocuğun basit cinsel istismarı suçunda “müşterek fail” olarak katıldıkları gerekçesiyle, yerel mahkemenin verdiği cezayı artırdı. İstinaf mahkemesi, 24 Haziran’da her iki sanığa verilen cezayı toplamda 30 yıla çıkardı ve her iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Geçen hafta taraflara tebliğ edilen kararın gerekçesinde ise cezanın artırım nedenine ilişkin olarak özetle şu değerlendirme yapıldı:

“Suç tarihinde 15 yaşını tamamlamamış bulunan katılan mağdure ile cinsel istimar hususunda birlikte suç işleme kararına sahip olan ve biri de katılan mağdurenin öz annesi olan sanıkların, birbirlerinin suç işleme kararını kuvvetlendirip katılan mağdurenin direncini manevi olarak da kırarak suçun işlenişi üzerinde ortak hakimiyet kurmaları nedeniyle çocuğun basit cinsel istismarı suçuna müşterek fail olarak katıldıkları anlaşıldığından cezalarının artırılması gerekir.”