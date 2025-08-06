Kızını merdivenlerden böyle itmişti… Vicdansız babanın tekmesine 2 yıl

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İstanbul Eyüpsultan’da iddiaya göre Turgay Tanrısevergil, 3 yaşındaki kızına tekme atarak oturdukları apartmanın merdivenlerinden düşmesine neden oldu. Olay emniyete yapılan ihbar sonucu ortaya çıktı. İhbarda bulunan kişi, emniyet birimlerini arayarak, “183’ü de aradık, daha önce bir şey yapılmadı, bunlar sürekli çocuklarına şiddet uyguluyor, kamera kayıtlarında çocuğa tekme vurup merdivenlerden aşağı yuvarladıkları görünüyor, şahıs Turgay Tanrısevergil” dedi.

‘GEÇMİŞİ NEDENİYLE SUÇ İŞLEMEYE YATKIN’

İhbarı yapan kişi ile iletişime geçen ve olaya ilişkin kamera görüntülerini alan emniyet görevlileri Tanrısevergil’i gözaltına aldı. Turgay Tanrısevergil’in 50 suç kaydının olduğu belirlendi. Turgay Tanrısevergil, nöbetçi sulh ceza hâkimliğindeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli baba Turgay Tanrısevergil’in birden fazla suç kaydı olduğu bu nedenle suç işleme konusunda yatkınlığının bulunduğu ifade edildi.

İddianamede şüpheli baba Turgay Tanrısevergil’in soruşturma aşamasında alınan ifadesine yer verildi. Tanrısevergil ifadesinde, olay günü annesi ve kızı ile asansörün önüne geldiklerini belirterek kızının daire zillerine basmaya başladığını, basmaması konusunda uyardığını söyledi. Dairenin zillerinin tadilatta olup kabloların dışarıda ve bantlı olması nedeni ile korktuğunu söyleyen Tanrısevergil, “Kablolardan uzaklaştırdım. Kızımın tekrardan kabloların yanına gitmesi üzerine kızımı uyarıp ayağım ile uzaklaştırmak isterken kızım merdivenlerden birkaç basamak aşağıya düştü. Kızımı darp etmedim. Pişmanım. Amacım çocuğumu korumaktı” dedi.

‘SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMA’

Anne Aycan T.’nin de ifadesinde şüpheli ile benzer beyanlarda bulunduğu ancak olay anını gösterir kamera kayıtları izlendiğinde şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği ifade edildi. İddianamede şüpheli Turgay Tanrısevergil’in ‘beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama’ suçundan 1 yıl 1 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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