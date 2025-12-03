Kim bu utanmazlar! Mezarlıkta 'pes' dedirten skandal: Acılı baba en sonunda kamera ile önlem aldı

Haberin Devamı

25 Ekim 2023 tarihinde 16 yaşındaki kızı Melike Oğuz'u okula götüren baba Hüseyin Oğuz'un kullandığı motosiklete Serik ilçesi Belek yolu Otogar kavşağında otobüs çarptı. Baba kazayı hafif yaralı olarak atlatırken kazada ağır yaralanan kızı Melike Oğuz tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. O tarihten bu yana her gün kızının mezarına gelerek çiçeklerini suluyor, temizliğini yapıyor.

Son günlerde kızının mezarındaki çiçeklerin sürekli çalınması üzerine baba Hüseyin Oğuz Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünden aldığı izinle kızının mezarını görecek şekilde çevreye güvenlik kamerası taktırdı. kızının mezarının etrafına güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Oğuz, orta yaşlarda bir kadın ve bir adamın sürekli gelerek mezarlıktaki çiçekleri çaldığını gördü.

Haberin Devamı

"BEN EKİYORUM ONLAR ÇALIYOR"

Yetkililerden çiçekleri çalanların yakalanmasını ve gerekli cezaya çarptırılmasını isteyen baba Hüseyin Oğuz, "Kızımın mezarına diktiğim çiçekleri 4-5 seferdir çalıyorlar. Ben ekiyorum onlar çalıyor. Mezar 2 yıl önce kazada kaybettiğim kızımın mezarı. Ben mezarını yaptıralı yaklaşık bir sene oldu. Bir senedir sürekli gelip çiçekleri çalıyorlar" diyerek sitem etti.

Oğuz, "Gelsinler ne kadar çiçek istiyorlarsa alıvereyim. Yeter ki mezarın üzerindeki çiçekleri çalmasınlar" diyerek hırsızlık yapan kişilere çağrıda bulundu. Şüphelilerden şikayetçi ve davacı olduğunu söyleyen Oğuz, "Bir an önce şüphelilerin yakalanmasını istiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Oğuz konuşmalarına şöyle devam etti: "Bir çocukla yaklaşık 30-35 yaşlarında kapalı bir kadın ile saçlı sakallı bir adam gelip buradan çiçekleri alıp gidiyor. Bu çalanlar bu çiçekleri ne yapıyor bilmiyorum. Ya evinde yetiştiriyor ya da çiçekçilere para karşılığında satıyor. Ne yaptığını bilmiyoruz."

"ÇALDIKÇA CİĞERİM PARÇALANIYOR"

Antalya Büyükşehir Belediyesinden izin alarak mezarın etrafına kamera sistemi kurdurduğunu belirten Oğuz, "Sürekli çiçekler çalınıyor. Çalındıkça ciğerimiz parçalanıyor. Bazen panelin elektriği yetmeyince kapanıyor. Ama görüntülerde 2 kişi çiçekleri çalıyor. Mezarlıktaki çiçekleri neden çalıyorlar. Gelsinler 50 - 100 tane alayım" dedi.

Haberin Devamı

"EN AZINDAN ÖLÜYE BARİ SAYGISI OLSUN İNSANLARIN"

Gedik Mahalle Muhtarı Halil Koca ise, "Daha öncede mahalle mezarlıklarımızda buna benzer bir sürü olay oldu. Vatandaşımızın talebi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesinden izin alarak kamera yerleştirdik. Birçok mezarda aynı şekilde çiçek hırsızlığı oldu. İnsana saygı yok. Büyüğe saygı yok. En azından ölüye bari saygısı olsun insanların. Bunu alan kişiler herhalde ticaretini yapıyor. Serik'teki diğer mezarlıklarda da aynı olaylar yaşanmıştır. Duyuluyor" dedi.