Kızını karantinadan kaçırdı

Almanya’dan 12 gün önce Türkiye´ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.’de önceki gün ateş ve boğaz ağrısı şikâyetleri görüldü. Ş.F., babası Ü.F. tarafından Gölyaka Entegre Hastanesi acil servisine götürüldü. Ş.F. buradaki müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne sevk edildi. Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından Ş.F.’nin koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesi´ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı.Hastane yetkilileri polise haber verdi.



POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ



Polis, birkaç kilometre gidebilen Ü.F. ve kızının içinde olduğu otomobili, Yığılca sapağı mevkisinde durdurdu. Ş.F. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi´ne götürülerek gözetim altına alındı. İfadesinde bir anlık panikle böyle bir şey yaptığını söyleyen Ü.F. serbest bırakıldı.

​Düzce Valiliği yaptığı açıklamada, “Hasta olan çocuk, Devlet Hastanesi’nde izole edilmiş ve gözetim altına alınmıştır. Hastanın koronavirüs olarak kesinleşmiş bir tanısı bulunmamaktadır. Hastanın takibi yapılmaktadır” denildi.



