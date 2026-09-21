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Kızını eve çağırıp cinayeti itiraf etti: Anneni öldürdüm

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#Cinayet#Konya#Hadim
Kızını eve çağırıp cinayeti itiraf etti: Anneni öldürdüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 11:39

Konya'nın Hadim ilçesinde, Mehmet Ali Sarıca isimli kişi kızını arayarak annesinin yatakta hareketsiz yattığını söyleyip eve çağırdı. Kızı eve geldiğinde ise eşini gece boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

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Olay, cumartesi günü Hadim ilçesi Yukarıeşenler Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehmet Ali Sarıca, gece eşi Fadime Sarıca’yı boğdu. Dün sabah saatlerinde kızını arayan Sarıca, annesinin yatakta hareketsiz yattığını söyleyip eve çağırdı. Gelen kızı, annesinin nefes almadığını fark etti. Mehmet Ali Sarıca, kızına annesini gece boğduğunu söyledi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sarıca, ifadesinde, gece psikolojik ilaçlar alıp yattığını, sabah uyanınca eşini hareketsiz bulduğunu, eşini ise nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını söylediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

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#Cinayet#Konya#Hadim

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