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Kızını boğarak öldüren cani annenin ilk ifadesi ortaya çıktı... 'İlaçların etkisiyle kızımı boğdum'

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#Gaziantep#Cinayet#Polis
Kızını boğarak öldüren cani annenin ilk ifadesi ortaya çıktı... İlaçların etkisiyle kızımı boğdum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 19:27

Gaziantep’te, boş arsada cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Aya Necmi'yi (6), boğarak öldüren annesi Nuhha Cemmel'in (23), savcılık ifadesinde; psikolojik tedavi gördüğünü ve bir süredir Suriye uyruklu doktorun verdiği ilaçların etkisiyle kızını öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Anne Cemmel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Geçen pazartesi günü Serinevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boş bir arsada hareketsiz yatan bir çocuğu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde küçük kızın boğularak öldürüldüğü saptandı. Yapılan araştırmada yaşamını yitiren kız çocuğunun Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu belirlendi. Küçük kızın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayın hemen öncesinde Nuhha Cemmel'in kızı Aya Necmi'yi boğmak üzere boş bir arsaya elinden tutarak götürme anları ise bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen anne Cemmel, savcılıktaki sorgulamasında olayı ayrıntısıyla anlattı.

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'5 YIL ÖNCE SURİYE'DEN GELİP ELAZIĞ'A YERLEŞTİK'

Ülkelerindeki iç savaştan 5 yıl önce kaçarak Türkiye'ye gelip Elazığ'a yerleştiklerini anlatan anne Nuhha Cemmel, savcılık ifadesinde yıllardır psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Kısa süre önce ağabeyini ziyaret için Gaziantep'e geldiğini anlatan Cemmel, "5 yıl önce eşim ve kızımla birlikte İdlib'den kaçarak Türkiye'ye geldik ve Elazığ'a yerleştik. Yaklaşık 5 yıldır psikolojik rahatsızlık yaşıyorum. Suriye'de ve Türkiye'de defalarca doktora gittim. Verilen ilaçlar beni tedavi etmedi. 4-5 ay önce de tedavi için Suriye uyruklu bir doktora gittim. İsmini hatırlamadığım bu doktor bana tedavi için ilaç verdi. İlaçların beni daha kötü ettiğini hissetmeye başladım. Olay günü ağabeyimin evinden kızımla birlikte kimseye söylemeden çıktım. Sonra yürüyerek olayın yaşandığı boş arsaya gittik" dedi.

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'CİNAYETİ SÖYLEDİM İNANMADILAR'

Kızını boş arsada boğarak öldürdüğünü itiraf eden anne Cemmel, ifadesinde cinayetin ardından bir evin penceresindeki kadına olayı anlattığını ve polise haber vermesini istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Kullandığım psikolojik ilaçların etkisi altında kalarak kızımı boğarak öldürdüm. Olayın ardından çok pişman oldum ve kontrol ettiğimde kızımın yaşamadığını anladım. Bu pişmanlıkla polise teslim olmak istedim. Kızımın öldüğü arsanın yakınındaki bir evin penceresini çalarak çıkan kadına kızımı öldürdüğümü ve polisi araması gerektiğini söyledim. Ancak kadın bana inanmadı ve deli olduğumu düşünerek pencereyi kapattı. Ben de kızımı boş arsada bırakıp yeniden abimin evine gittim. Yaşadığım pişmanlıktan ötürü kızımı öldürdüğümü ağabeyime anlattım. Ağabeyim bunun üzerine beni alarak polis karakoluna götürdü. Kızımı çok seviyordum ve yaptıklarından dolayı çok pişmanım."

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Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Cemmel, 'alt soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#Gaziantep#Cinayet#Polis

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