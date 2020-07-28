Kızına 'geliyorum' dedi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler tarafından Çobanlar ilçesinde 2 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda mısır tarlası ve bir evin bahçesinde yetiştirilen kaçak kenevir bitkileri ele geçirildi. Düzenlenen iki operasyonda toplam 864 kök kenevir bitkisi ve daralı ağırlığı 350 gram esrar ele geçirilirken, iki operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin sevki sırasında B.K.'nin 6 yaşında olduğu tahmin edilen ve annesiyle adliyeye gelen kızı "Nereye gidiyorsun baba" diye seslendi. Kızının sorusuna "Geliyorum kızım" diye yanıt veren B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ç., S.P. ve E.I. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.