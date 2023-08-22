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Zerin Kılınç (36) sevgilisi Yılmaz Sazak’la birlikte Eskişehir’de yaşıyordu. Kılınç 20 Haziran 2022 günü erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra evinin penceresinden ‘düşerek’ öldü. Polis evde yaptığı incelemede, Kılınç’a ait kan izleri ve kırık bir küllük buldu. Cinayet şüphelisi olarak ifadesi alınan Sazak serbest kaldı, 7 ay sonra ise hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açılarak tutuklandı. Poliste, savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadelerin tümünde Zerin’in kendisini camdan attığını, bunun da nedenini bilmediğini söyledi. Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi dava sonunda somut delil bulunamadığını belirterek Sazak’ın beraatine karar verdi. Karara Kılınç’ın ailesiyle birlikte Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

‘KANI YERDE KALMASIN’

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Zerin Kılınç’ın annesi Telli Özokçu dün avukatları ve Kadın Cinayetini Durduracağız Platformu üyeleriyle birlikte İstanbul’da basın toplantısı düzenledi. Telli Özokçu, “Delil olarak Zerin’in üzerindeki arbede izleri, kırık küllük, Zerin’in yerdeki kanı ve aldığı tehdit mesajları var. Zerin’in kanı yerde kalmasın. Adalet istiyorum, başka anneler ağlamasın istiyorum. Kızımın ölümünün peşini bırakmayacağım” dedi.



