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Pelin Kaya'nın acılı babası konuştu: Kızımı soldurdular

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#Pelin Kaya#MALTA#Cinayet
Pelin Kayanın acılı babası konuştu: Kızımı soldurdular
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Malta’da yaşayan Pelin Kaya, 30’uncu yaş gününü kutladığı partiden dönerken öldürüldü. Fransız uyruklu saldırgan, kaldırımda yürüyen Kaya’ya aracıyla çarptı, başına taşla vurarak katletti. Yardım etmek isteyenlere de izin vermedi. Pelin'in babası İsmet Kaya, "Kızım bir melekti, bir gül kadar saftı, soldurdular. Lütfen kızımı bir an önce ülkemize getirsinler” dedi.

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Bir yıldır Malta’da yaşayan Pelin Kaya geçen salı gecesi 30’uncu yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Eve dönerken, Fransız Jeremie Camilleri otomobiliyle kaldırımda yürüyen Pelin’e çarptı, daha sonra da taşla başına vurdu. Camilleri aynı zamanda çevreden Pelin’e yardım etmek isteyenlere de engel oldu. Malta polisi, Kaya ile Camilleri’nin daha önceden birbirini tanımadığını bildirdi. Pelin’in İstanbul’da yaşayan ailesi, acı haberi çarşamba sabahı aldı. Pelin’in dayısı Aykan Ceyhan hemen Malta’ya gitti.

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‘GİTMESİNİ İSTEMEDİM’

Türkiye’ye en son yılbaşında gelen ve ailesiyle 10 gün vakit geçiren Pelin Kaya’nın babası İsmet Kaya, tatil dönüşü kızından gitmemesini istediğini söyledi. Kızının yaklaşık 1 senedir yurtdışında olduğunu ifade eden İsmet Kaya, “Hem çalışıyor hem okuyordu. ‘Haziran’da oturum iznim bitiyor baba. Geleceğim merak etme’ dedi. Kızım bir melekti, bir gül kadar saftı, soldurdular. Lütfen kızımı bir an önce ülkemize getirsinler” dedi.

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#Pelin Kaya#MALTA#Cinayet

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