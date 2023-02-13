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‘Kızımı bulamıyorum’

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#Adıyaman#Kayıp#Fatma Zehra Rençber
‘Kızımı bulamıyorum’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 07:00

Adıyaman’da enkazdan canlı olarak çıkartılan 9 yaşındaki Fatma Zehra Rençber’den ailesi haber alamıyor.

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Bir haftadır çocuğunu arayan çaresiz baba Nuri Rençber, yetkililere seslendi:

“Komşularımız gelerek enkaz altından çıkmamıza yardımcı oldu. Çıktıktan sonra eşimin ve yakınlarımın çığlıklarını duydum. Eşimi enkaz altından bir ayağı kopmuş şekilde çıkardık. Onu hastaneye bıraktıktan sonra geri dönüp oğlumun cenazesini çıkardım. O arada küçük kızım Fatma Zehra’nın çıkarıldığını ve komşular tarafından hastaneye götürüldüğünü öğrendim. Komşular kızımın canlı olduğunu ve hastaneye bırakıldığını söyledi. Telaştan dolayı hastaneye isim kaydı yapılmadığı için kızımı hastane servislerinde ya da morgunda bir türlü bulamadım. Büyük bir ihtimal il dışına götürüldüğü söyleniyor. Ne olur kızımı bulun.”

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#Adıyaman#Kayıp#Fatma Zehra Rençber

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