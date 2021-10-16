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‘Kızım olmadan asla’ operasyonu

#İran#Kız#Operasyon
‘Kızım olmadan asla’ operasyonu

İran-Denizli-İstanbul hattında, ‘Kızım Olmadan Asla’ adlı filmi akıllara getiren bir olay yaşandı. Filmde Amerikalı bir kadının İranlı eşiyle yaşadığı kâbus dolu günler, hem kendisinin hem de kızının hayatını kurtarabilmek için geçirdiği zorluklar anlatılıyordu. Evladı için mücadele eden bir annenin yürek burkan gerçek yaşam öyküsü de Türkiye’de yaşandı.

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İranlı S.F. (38), 2 yıl önce eşi Ramin Fotovat’tan (40) boşandı. Mahkeme, kızları A.F.’nin (8) velayetini annesi S.F.’ye verdi. S.F., boşanmalarının ardından kızını da alıp, Denizli’ye yerleşti. Fotovat, 1 Ekim’de kendisi gibi İran uyruklu olan arkadaşları Yasin Saeb ve Seyetmojtava Moosavi’yi de alarak Denizli’ye geldi. Fotovat ve iki arkadaşı, 11 Ekim’de Mehmetçik Mahallesi’nde, kızıyla yolda yürüyen S.F.’nin gözüne biber tozu atıp darp etti. Ardından kızı A.F.’yi otomobile kaçırdı.

‘Kızım olmadan asla’ operasyonu

ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Soruşturma başlatan Denizli polisi, Fotovat ile 2 arkadaşının dönüş için İstanbul Havalimanı’ndan bilet aldıkları bilgisine ulaştı. Havalimanında düzenlenen operasyon ile Fotovat ve iki arkadaşı yakalandı. Babası tarafından kaçırılmak istenen A.F. ise kurtarıldı. Denizli’ye getirilen 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, A.F. ise annesine teslim edildi. Fotovat’ın boşandığı eşinin yerini ise sosyal medyadan paylaştığı resimlerden öğrendiği ortaya çıktı.

AYNI FİLMDEKİ GİBİ

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1991 yapımı ‘Kızım Olmadan Asla’ filmi, ABD vatandaşı Betty Mahmudi ve kızının, kocasından ve İran’dan kaçışlarını konu alıyor. Amerika’da yaşayan İranlı doktor Mudi ve Amerikalı eşi Betty Mahmudi ile kızlarının hayatları İran’a yaptıları seyahat sonucu altüst olur. İran’a gittiklerinde Mudi’nin davranışları değişir ve ailesine artık İran’da yaşayacaklarını söyler. Betty ve kızı için kâbus dolu günler başlar. Betty, kızını İran’dan kaçırmak için her yolu dener ve 18 aylık tutsaklığın ardından kızıyla birlikte, çölleri, dağları aşıp Türkiye’ye girerek ABD Konsolosluğu’nu bulur. Film, ABD, Türkiye ve İsrail’de çekildi.

‘Kızım olmadan asla’ operasyonu

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