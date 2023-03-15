Kızıltepe'de 30 dakikada caddeler göle döndü

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Meteoroloji'ye göre, bugün Mardin'de kuvvetli yağış bekleniyordu. Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Yapılan uyarılan ardından Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğleden sonra, yine her yağmur sonrası oluşan görüntüler ortaya çıktı. Yarım saat gibi kısa bir sürede etkili olan yağmur, ilçeyi adeta göle çevirdi.

Her sağanak yağmurun ardından altyapı yetersizliği nedeniyle göle dönen caddelerde su taşkınları yaşandı. Yeni Mahalle ve Koçhisar Mahallesi'nde Ersoylu Caddesi üzerinde dükkanları bulunan esnaf, Kızıltepe Belediyesini suçladı.

Esnaftan Şerif Şeran, "Her sene çektiğimiz hal budur. Her yağmurdan önce gelip çalışma yapmaları lazım ama maalesef yapmıyorlar. Günlerce telefon açıyoruz ilgilenen olmuyor. Sonra yağmur yağdığında perişan oluyoruz" dedi.