MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKızılırmak'ın debisi düştü, binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı
GeriGündem Kızılırmak'ın debisi düştü, binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)-
Haber Giriş: 14.01.2021 - 10:48 | Son Güncelleme:

Kızılırmak'ın debisi düştü, binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kızılırmak'ın debisi düştü, binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı
Abone Olgoogle-news

Çorum'un Osmancık ilçesinde kuraklık nedeniyle debisi düşen Kızılırmak'ta tarihi köprü altında toplanan binlerce sazan ve kefal balığı ilginç görüntü oluşturdu.

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Debisi azalan nehrin geçtiği Çorum'un Osmancık ilçesinde Koyunbaba Köprüsü altında oluşan gölette binlerce sazan ve kefal balığı toplandı. Balıkların gölette toplandığı anlar ilginç görüntü oluşturdu. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle