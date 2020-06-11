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Hürriyet
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Gündem
Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT- Mert Taha VAROL/SİVAS (DHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 15:45,Son Güncelleme:

Kızılırmak'a giren 4 kişi kaybolmuştu! İki çocuğun cansız bedeni bulundu

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Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk 4 kişi kaybolmuştu. Aramalarda 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Kızılkavraz köyünden 12-14 yaş grubundaki 3 çocuk ile 1 yetişkin öğle saatlerinde serinlemek amacı ile köy yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne gitti. Burada suya girdikleri sanılan çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Suya girenlerin kıyafetleri ırmak kenarında bulundu. 

2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

4 kişi için AFAD ekipleri, suda arama çalışması başlattı. Polis ve jandarmanın kıyıda arama yaparak destek verdiği AFAD ekipleri, 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cansız bedeni su kenarına çıkarıldığında aileler gözyaşları döktü. Bir çocuk ile 1 yetişkini arama çalışmaları ise sürüyor.

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