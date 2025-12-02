‘Kızılırmak zanlısı’ cezaevinde öldü

Haberin Devamı

Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu belirlendi. Psikiyatri asistanı Dr. Kıyak’ın ifadesinde, eşi ve kızının kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını, bu sırada kontrolünü kaybettiğini söylediği belirtildi.

‘TASARLAYARAK ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Tanıklar, Kıyak’ın olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Dr. Kıyak’ın olay sonrası 112’yi aramadığı bildirildi. Kazanın olduğu bölgede ise herhangi bir fren izine rastlanılmadığı tespit edildi. Dr. Serdar Kıyak’ın aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu soruşturma dosyasında yer aldı.

Dr. Kıyak, eşi ile çocuğunun toprağa verilmesinin ardından ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla 17 Eylül’de tutuklandı.

Tutuklandıktan birkaç gün sonra cezaevinde iple kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan Dr. Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan kıyak, Elazığ’daki cezaevine gönderildi.

Kıyak, önceki gün saat 19.30 sıralarında bulunduğu Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşundaki çöp poşeti ile kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astı. İnfaz koruma memurları, Kıyak’a müdahale etti. Ambulansla cezaevi semt polikliniğine götürülen Kıyak, kurtarılamadı.