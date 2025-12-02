×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

‘Kızılırmak zanlısı’ cezaevinde öldü

Güncelleme Tarihi:

#Kızıldırmak Olayı#Dr. Serdar Kıyak#Bafra Kazası
‘Kızılırmak zanlısı’ cezaevinde öldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 07:00

SAMSUN Bafra’da Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül günü 18.00 sıralarında Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Bölgeye gelen ekipler, Dr. Kıyak’ın eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak’ın (1) cansız bedenlerine ulaştı.

Haberin Devamı

Serdar Kıyak’ın durumunun iyi olduğu belirlendi. Psikiyatri asistanı Dr. Kıyak’ın ifadesinde, eşi ve kızının kaza sırasında uyuduğunu, kendisinin navigasyona baktığını, bu sırada kontrolünü kaybettiğini söylediği belirtildi.

‘TASARLAYARAK ÖLDÜRME’ SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Tanıklar, Kıyak’ın olay anında kenarda beklediğini ifade etti. Dr. Kıyak’ın olay sonrası 112’yi aramadığı bildirildi. Kazanın olduğu bölgede ise herhangi bir fren izine rastlanılmadığı tespit edildi. Dr. Serdar Kıyak’ın aynı hastanede görev yapan psikolog D.C. ile ilişkisi olduğu soruşturma dosyasında yer aldı.

Dr. Kıyak, eşi ile çocuğunun toprağa verilmesinin ardından ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla 17 Eylül’de tutuklandı.

Gözden Kaçmasın‘Sahte yazar’ın maskesi düştü‘Sahte yazar’ın maskesi düştüHaberi görüntüle

Tutuklandıktan birkaç gün sonra cezaevinde iple kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan Dr. Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan kıyak, Elazığ’daki cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Kıyak, önceki gün saat 19.30 sıralarında bulunduğu Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu koğuşundaki çöp poşeti ile kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astı. İnfaz koruma memurları, Kıyak’a müdahale etti. Ambulansla cezaevi semt polikliniğine götürülen Kıyak, kurtarılamadı.

Gözden KaçmasınElektronik sigara akciğeri söndürüyor... Kullanım yaşı 11’e kadar düştüElektronik sigara akciğeri söndürüyor... Kullanım yaşı 11’e kadar düştüHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kızıldırmak Olayı#Dr. Serdar Kıyak#Bafra Kazası

BAKMADAN GEÇME!