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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Kızılırmak dondu, Altınyayla ilçesi eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

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Kızılırmak dondu, Altınyayla ilçesi eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
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Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düştü. Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümü kısmen buz tuttu. Altınyayla ilçesi de eksi 26 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Sivas'ta kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Kentte hissedilen hava sıcaklığı bu sabah eksi 17 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın kent içinden geçen bazı kısımları buz tuttu. Özellikle akıntının az olduğu bölümlerin tamamen donduğu görüldü. Kardeşler Mahallesi'ndeki tarihi Eğri Köprü'nün üst bölümünde nehir buzla kaplandı. Nehir çevresindeki bitki örtüsü üzerinde biriken kırağı ise güzel görüntüler oluşturdu.

Kızılırmak dondu, Altınyayla ilçesi eksi 26 ile Türkiyenin en soğuk yeri oldu
EN SOĞUK YER EKSİ 26 İLE ALTINYAYLA OLDU

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu sabah Türkiye'de en düşük hava sıcaklığı, eksi 26 ile Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü. İl genelinde ise köy ve mezralardan oluşan 375 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılırmak dondu, Altınyayla ilçesi eksi 26 ile Türkiyenin en soğuk yeri oldu

Edirnede hava sıcaklığı eksi 11 dereceye düşünce tarlalar buz tuttu
Edirne'de hava sıcaklığı eksi 11 dereceye düşünce tarlalar buz tuttu
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