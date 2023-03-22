Kızılgeyiklere yargı zırhı: Artık güvendeler

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Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü’nün Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli ve Eskişehir’de toplam 20 kızılgeyiğin avlanması için açtığı ihalenin Afyonkarahisar İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi hayvanseverleri sevindirdi. Avrupa’nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesi olan Bern Sözleşmesi’ne göre korunması gereken türler arasında yer alan 20 kızılgeyik özgürce yaşamaya devam edecek.

EMSAL KARAR OLABİLİR

İhalenin iptali için dava açan hayvan hakları aktivisti avukat Gülçin Yapıcı şunları söyledi: “ ‘Av cinayettir, bunun ihalesi olmamalı, neden yaptıklarını çözebilmiş değiliz. Mahkeme de ‘Siz bu avı yapamazsınız’ diyor, hâlâ ısrarla bu ihaleyi açıyorlar. Geyik ihalesinin iptali emsal karar olabilir.Tarım Bakanlığı’ndan beklentim bu ihalelerin tamamen yasaklanması. Yaban keçileri, geyikler hatta bütün canlılar için avlanmayı yasaklamaları gerekiyor. Avcılık yasaklansın, hayvanları korumak zorundayız, bunu zaten hukuk diyor.”

