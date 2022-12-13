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Kızılgeyiklere ‘vurma’ emri

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#Kızılgeyik#Av İhalesi#Kastamonu
Kızılgeyiklere ‘vurma’ emri
İdris Emen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:00

Yargı kızılgeyikleri kurtaran bir karara imza attı. Kastamonu İdare Mahkemesi, av turizmi kapsamında il genelinde bulunan 6 kızılgeyik için açılan av ihalesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından Ballıdağ, Boyalı, Günlüburun, Çöme, Çaldağ ve Sarıçam devlet avlaklarında bulunan 6 adet kızılgeyik için 14 Eylül’de bir av ihalesi yapıldı. Av ihalesinin iptal edilmesi için Hayvan Koruma Vakfı tarafından 7 Ekim’de Kastamonu İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle dava açıldı.

NESLİ TEHLİKEDE

Başvuruyu inceleyen Kastamonu İdare Mahkemesi 30 Kasım’da aldığı ara kararla av ihalesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, av ihalesinin uygulanması durumunda kızılgeyiklerin hukuka aykırı bir şekilde avlanılmasının söz konusu olacağını, bu durumun da telafisi güç ve imkânsız zararlar doğuracağını ifade etti. Hayvan Koruma Vakfı avukatı Ayşegül Başkoçak Çifci mahkemenin kararı için şunları dedi:

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“Kızılgeyikler nesli tehlike altında olan yaban hayvanları olduğu için mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını yerinde buluyoruz. Söz konusu av ihalesinin tamamen iptal edileceği kanaatindeyiz. Kamunun yaptığı av ihalelerinin tamamen yasaklanması gerektiğini düşünüyoruz.”

 

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#Kızılgeyik#Av İhalesi#Kastamonu

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