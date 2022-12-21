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Kızılelma’nın jet hızı ABD basınında

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#Kızılelma#ABD#Baykar
Kızılelma’nın jet hızı ABD basınında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 07:00

ABD merkezli savunma dergisi Defense News, Baykar şirketinin geliştirdiği insansız savaş uçağı Kızılelma’nın 14 Aralık’taki ilk uçuşunu haberleştirdi.

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Prestijli derginin internet sitesinde Kızılelma için, “Jet, 10 ay içinde prototipten ilk uçuşa geçti” denilerek projenin hızına dikkat çekildi. Uçağın ilk uçuşunun başlangıçta 2023 için planlandığı hatırlatıldı.

Kızılelma’nın, “Baykar’ın 10 yılı aşkın süredir kendi imkânlarıyla üzerinde çalıştığı özel bir proje olduğuna” dikkat çekilen haberde uçağın, 1.5 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip olduğu kaydedildi. Derginin haberine göre uçak 5 saate kadar havada kalabiliyor ve uydu anteni ile kontrol ediliyor. AI-322F model motorların üreticisi ise Ukraynalı Ivchenko-Progress şirketi.

 

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#Kızılelma#ABD#Baykar

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