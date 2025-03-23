Kızılelma’dan manevra testi

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BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Çorlu’da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde AB kalkışlı manevra sistem tanımlama testine tabi tutuldu. Kızılelma’nın üretim prototipi TC-OZB3 kuyruk numaralı PT3, test uçuşunda gerçekleştirilen sistem tanımlama faaliyetlerini ve keskin manevraları başarılı bir şekilde tamamladı.

EN ZORLU GÖREVLER

Bayraktar Kızılelma’nın geliştirme faaliyetleri kapsamında ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Kızılelma, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek.

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REKOR SÜREDE UÇTU

Baykar’ın yüzde 100 özsermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021’de başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Kızılelma, Çorlu’da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.